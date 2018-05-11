狠父騙女兒嫁遠親 逼婚威脅「敢拒絕18秒內剁碎妳」

狠父騙女兒嫁遠親 逼婚威脅「敢拒絕18秒內剁碎妳」(示意圖非當事人/達志影像)

友善列印
/綜合報導

天下無不是的父母！但有些父母無理的要求，恐怕讓做孩子的無法認同。英國一對孟加拉裔父母於2016年，騙18歲的女兒至孟加拉度假，沒想到竟是一場騙局，在當地逼迫女兒嫁給遠親，甚至威脅若是不嫁，會在18秒內殺了她，所幸她趕緊透過WhatsApp向男友求救才逃過一劫。

根據《鏡報》報導，近日英國陪審團審理一樁發生於2016年7月的案件，一名在利茲讀書的女學生，當時被父母要求回孟加拉參加家庭旅遊，沒想到卻是父母設下的陷阱，女兒抵達目的地後一週，他們便威脅女兒嫁給素未謀面的遠親。

該名受害女兒憶訴，當時父親表示已挑好對象，要求女兒服從，要不然就對她動手，她轉而向母親尋求幫助，沒想到母親竟回答「這是父母一致的決定」，無奈之下她仍選擇拒絕，豈料母親竟支持父親對她動粗，讓她感到相當難過，最後選擇絕食抗議，沒想到父親竟坐在她床邊，威脅她「我用愛撫養你18年了，如果你不尊重我，我就在18秒內剁碎你」。

受害女兒感到生命遭威脅，趕緊透過WhatsApp向男友求救，更用手機定位告知所在位置，其男友連忙安慰她後並報警處理，該名少女才得以獲救。而檢察官麥可(Michelle Colborne QC)告知陪審團，被害少女的父親在得知女兒拒絕後，竟用威脅的方式逼迫妥協，但其父母則否認有威脅女兒逼婚，目前整起案件仍在審判中。

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