大喊「希特勒萬歲」 俄羅斯17歲男學生開槍自轟亡

伊凡尼斯托夫在教室內開槍，現場血跡斑斑（翻攝西伯利亞時報）

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伊凡尼斯托夫在走廊自盡身亡（翻攝西伯利亞時報） 伊凡尼斯托夫在走廊自盡身亡（翻攝西伯利亞時報）

俄羅斯新西伯利亞（Norosibirsk）日前發生一起槍擊事件，一名17歲的男學生將步槍藏在背包中攜入校園，並且闖入教室內大喊「希特勒萬歲」之後，就開始朝同學開槍，導致一名學生肩膀中槍、多名學生在逃亡時碰撞受傷，而在引發慌亂後，男學生則是跑到走廊上開槍自轟身亡。

綜合外媒報導，新西伯利亞巴拉賓斯克（Barabinsk）的一名17歲男學生伊凡尼斯托夫（Ilya Ivanistov）將拆解後的步槍藏在背包中帶入校園，接著在走廊上將槍枝組裝完成並闖入一間2樓的教室，一邊大喊「我恨你們」、「以前你們笑我，現在換我笑你們了」、「希特勒萬歲」一邊朝教室的學生開槍，導致一名學生肩膀中彈受傷，而其他的學生則是開始慌忙逃命，有兩名男學生在逃命過程中從2樓窗戶跳下，導致身上多處骨折，在成功引發混亂後，伊凡尼斯托夫則是默默地走到教室外的走廊上開槍自盡。

目擊槍擊案的學生事後指出，伊凡尼斯托夫在大喊之後就開始開槍，現場頓時陷入混亂，到處都血跡斑斑，過程相當恐怖，而伊凡尼斯托夫的同學也表示，他平常是一個很文靜的人，不知道他到底為什會這樣做，警方也表示，目前正在調查他的犯案動機。

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