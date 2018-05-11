老師教室偷吃13歲學生！還秀與夫啪啪照 讓全班傳閱

老師教室偷吃13歲學生！還秀與夫啪啪照 讓全班傳閱(示意圖非當事人/達志影像)

友善列印
/綜合報導

為人師表就該做好榜樣，但美國一名老師竟做出離譜的行為。俄亥俄州一名32歲女老師與13歲學生發生關係，過程中甚至一度被校長發現，而她還謊稱男學生正在幫她搬課桌椅。事後有學生加碼爆料，老師還曾拿與丈夫的性愛照，給學生傳閱欣賞，讓他們心裡留下陰影。

綜合外媒報導，任職於俄亥俄州邁阿密斯堡中學(Miamisburgh Middle School)的32歲女老師蘭佛(Jessica Langford)，於去年5月就被校長抓包與學生發生性行為，但在此之前，她就曾被校方告知不得與學生有身體上接觸，但仍傳出她經常邀約學生共進午餐的消息。

32歲女老師蘭佛(Jessica Langford)(圖翻攝自/youtube/NEWS PLUS) 32歲女老師蘭佛(Jessica Langford)(圖翻攝自/youtube/NEWS PLUS)

在去年學期快結束時，還曾被其他老師目擊，蘭佛在上課期間，跨坐在男同學身上教課的畫面，也因為她的脫序行為，讓校方更加關注。沒想到去年五月下課後，全班同學都已離開，僅剩一名13歲學生留在教室，蘭佛竟主動親吻對方，兩人也因此發生關係。

男學生指道，兩人性行為維持半小時後，校長突然來敲門，女老師趕緊要求男同學躲進桌裡下，辯稱「學生在幫她搬課桌椅」。事件曝光後，還有學生爆料女老師蘭佛，還曾在上課期間，拿出與丈夫的口交照讓同學傳閱欣賞，當下讓他們都感到不舒服，而且很詭異。

檢警偵辦此案時還發現，女老師蘭佛經常私下送手機給學生，而且還會邀約班上男同學共進午餐。目前蘭佛將面臨3項「性暴力」與3項「和未成年發生性行為」的罪刑，但她卻在法庭上不曾認罪，而此案將於29日宣判刑罰。

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