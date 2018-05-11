問店員價格8次死不回 打包完才告知「4塊麻油雞260元」

問店員價格8次死不回 打包完才告知「4塊麻油雞260元」(圖翻攝自/爆怨公社)

友善列印
/綜合報導

不少人試吃後，若感覺食物還不錯吃，大多會願意掏錢購買。一名網友下班後經過一間麻油雞店，期間店裡的阿姨拿幾塊雞讓她試吃，最終決定買4塊回家當晚餐，但期間她多次詢問店員價錢，卻始終沒人要回覆，直到結帳時才告知價格，秤重後4塊麻油雞竟要價260元。

一名女網友在《爆怨公社》表示，下班經過一間麻油雞店，裡面的阿姨熱情招呼她，還拿了幾塊雞讓她試吃，原PO心想說還未吃晚餐，於是決定買幾塊回家吃，期間阿姨還不斷慫恿她多夾幾塊，最後她以胃口小拒絕，僅夾了4塊，阿姨看顧客一夾完後，馬上拿去秤重。

原PO由於不清楚價格，因此上前查看秤重完金額，沒想到阿姨竟趕緊將東西挪開，於是她接著詢問怎麼賣，豈料在場的店員沒一個人回覆她，詢問次數更是多達8次，原PO強調「他們當沒聽到一樣，而且我很近很大聲問，覺得好像是故意的」，讓她心裡開始有些不悅。

女網友在《爆怨公社》分享自己的故事(圖翻攝自/爆怨公社) 女網友在《爆怨公社》分享自己的故事(圖翻攝自/爆怨公社)

直到打包完要結帳時，對方才緩緩說出「我們這裡麻油雞肉一斤460喔！」，由於原PO不太清楚市價，再加上對方已包好，又不想被當奧客，因此只好摸摸鼻子買單，「後來查了一下這家評價，看其他網友好像也遇到類似情形，所以希望大家都不要碰雷囉！」。

許多網友憤怒的表示「460(元)在我們這可以買2隻全雞自己炒了」、「沒標價的東西別買」、「下次要先問再動手不然都會被當盤子...」、「超級黑店」、「我現在會直接說『那我不要了』」、「怕妳看秤重的重量與金額，就是有鬼」、「這種店家就是看妳不懂好欺負，真可惡的店家。我懂妳的感受，心裡想說不買又不好意思」、「這樣的購物感覺不開心，不是貴不貴的問題了」。

還有人分享類似經驗「其實很多百貨美食街，有很多這種攤位，他們都標榜先試試，但一試永拒絕，都跟油飯一起銷售」、「上次在百貨也是這樣沒標價，我也是夾了2個雞塊、2個雞腿。問多少錢時才知460元，心想『坑人嗎？以為我外行人』」、「之前也在百貨美食街，阿婆一直跟我說很便宜讓我夾，結果10塊肉680元」。

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