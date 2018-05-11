惡司機殺空姐留精斑 陸網友瘋轉帳「報仇」挨轟荒誕

滴滴順風車司機殘殺空姐事件曝光後，引起網友熱議。（圖／翻攝自微博）

友善列印
／綜合報導

河南鄭州一名任職於祥鵬航空的21歲李姓空姐，本月6日搭乘滴滴順風車後遇害，遺體2天後被尋獲，不僅慘遭狂砍20多刀、下半身赤裸，身上更留有精斑。警方向受害家屬證實，兇手是該名滴滴車司機劉振華，作案後潛逃無蹤，滴滴公司也發佈了百萬懸賞令。不過大陸網友日前為了替李女報仇，竟興起「轉帳」歪風，引來不小爭議。

李姓空姐遇害的消息傳出後，有網友肉搜出司機劉振華的支付寶和QQ帳號，不少人為了「一吐不快」竟透過「轉帳備註」欄位罵人，還截圖秀在微博上，「1000給你買棺材」、「槍斃你那一天我一定會去觀看，等你埋了再去你墳頭蹦迪（有熱舞的意思）」。

惡司機殺空姐留精斑 陸網友瘋轉帳「報仇」挨轟荒誕 空姐搭上車後向同事傳訊「司機想親她一口。」（圖／取自《騰訊科技》）

對此，微信公眾號《公路商店》今（11日）發文痛批此亂象，「有人可能會說一個人才轉1分錢，能有多少，但情況並不是這樣。很多人不是轉1分錢、1塊錢，而是10塊、20塊地轉，就為了罵他一回。而且有人可能忍不住罵了他好幾回。」PO主也指出，量變會引起質變，並引用前總理溫家寶曾經說過的話，「在中國，任何小事乘以13億都是一件大事。」

「誰知道到底有多少傻逼給他轉帳？有可能這個畜生一晚上賺的錢比我一個月辛辛苦苦熬夜寫稿賺的都多！」PO主直言，這簡直是一部現代荒誕喜劇，「那些給嫌犯轉帳的，到底是為了截張圖炫耀自己的正義？還是在湊錢給他跑路？」痛斥轉帳者都是幫兇。

惡司機殺空姐留精斑 陸網友瘋轉帳「報仇」挨轟荒誕 空姐慘死後，大陸網友為了「報仇」竟掀起轉帳給嫌犯的歪風。（圖／翻攝自微信公眾號《公路商店》）

對此亂象，不少網友也相當傻眼，「轉帳罵人這個思路真的有些奇妙」、「世上竟有如此傻逼，嘆服」、「還有這樣的操作，真是驚嘆」、「現實版黑鏡，一切為了社交網絡吸引力」

老師教室偷吃13歲學生！還秀...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。