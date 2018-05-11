惡司機殺空姐留精斑 陸網友瘋轉帳「報仇」挨轟荒誕

2018年05月11日 18:19 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

河南鄭州一名任職於祥鵬航空的21歲李姓空姐，本月6日搭乘滴滴順風車後遇害，遺體2天後被尋獲，不僅慘遭狂砍20多刀、下半身赤裸，身上更留有精斑。警方向受害家屬證實，兇手是該名滴滴車司機劉振華，作案後潛逃無蹤，滴滴公司也發佈了百萬懸賞令。不過大陸網友日前為了替李女報仇，竟興起「轉帳」歪風，引來不小爭議。

李姓空姐遇害的消息傳出後，有網友肉搜出司機劉振華的支付寶和QQ帳號，不少人為了「一吐不快」竟透過「轉帳備註」欄位罵人，還截圖秀在微博上，「1000給你買棺材」、「槍斃你那一天我一定會去觀看，等你埋了再去你墳頭蹦迪（有熱舞的意思）」。

空姐搭上車後向同事傳訊「司機想親她一口。」（圖／取自《騰訊科技》）

對此，微信公眾號《公路商店》今（11日）發文痛批此亂象，「有人可能會說一個人才轉1分錢，能有多少，但情況並不是這樣。很多人不是轉1分錢、1塊錢，而是10塊、20塊地轉，就為了罵他一回。而且有人可能忍不住罵了他好幾回。」PO主也指出，量變會引起質變，並引用前總理溫家寶曾經說過的話，「在中國，任何小事乘以13億都是一件大事。」

「誰知道到底有多少傻逼給他轉帳？有可能這個畜生一晚上賺的錢比我一個月辛辛苦苦熬夜寫稿賺的都多！」PO主直言，這簡直是一部現代荒誕喜劇，「那些給嫌犯轉帳的，到底是為了截張圖炫耀自己的正義？還是在湊錢給他跑路？」痛斥轉帳者都是幫兇。

空姐慘死後，大陸網友為了「報仇」竟掀起轉帳給嫌犯的歪風。（圖／翻攝自微信公眾號《公路商店》）

對此亂象，不少網友也相當傻眼，「轉帳罵人這個思路真的有些奇妙」、「世上竟有如此傻逼，嘆服」、「還有這樣的操作，真是驚嘆」、「現實版黑鏡，一切為了社交網絡吸引力」