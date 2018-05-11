新娘嫁妝高達7550萬 網友一看婚照秒懂：新郎太帥

2018年05月11日 20:03 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

新人因愛而結婚，但若嫁妝金額太高，不免讓人好奇。大陸微博上最近瘋傳一張嫁妝清單，裡面的金額更是高達1618萬人民幣(約新台幣7550萬)，由於價格相當的高，讓不少網友都抱持懷疑的態度，直到看見結婚照後，不禁表示「是新郎長太帥了」。

根據《東方網》報導，最近微博瘋傳一張超高金額的嫁妝清單，內容包括位於西安價值888萬（約新台幣4144萬元）的「龍湖香醍」別墅、一棟398萬「府翰苑」公寓（約新台幣1857萬元）、138萬保時捷（約新台幣644萬）、18萬黃金(約新台幣84萬元)、58萬物品(約吸新台幣270萬元)、118萬壓歲錢（約新台幣550萬元），總價高達1618萬人民幣。

大陸微博瘋傳該張嫁妝清單，引發網友們討論(圖翻攝自/東方網)

而新人的婚照也接著被曝光，新人與父母坐在沙發上，最右邊坐著新郎笑得何合不攏嘴，而坐在左邊穿著古典禮袍的新娘，擁有一雙鳳眼且牙齒略暴。由於新娘外貌不如網友期盼，許多人更毒舌的表示「感覺就像婚姻交易罷了」、「明擺著就是男嫁女，招上門女婿啊！」、「看到照片釋懷了，原來是長這樣，難怪嫁妝這麼多」、「帥本來就是一種昂貴又稀有的資源啊！」

有網友認為新娘長相差，但也有人幫忙緩頰，內在比較比較重要(圖翻攝自/東方網)

不過也有人力挺新娘「錢不錢不重要，人家主要是喜歡這女的」、「關鍵是這男的也沒多帥，女的也不算醜啊！」、「應該是雙方的緣分而已，外表不能證明人生的價值，關鍵看內心的品德與智商，沒有緣分的婚姻資產在多，同樣留不住人的心」、「一看就是旺夫相，這才是良配，家和萬事興的基礎」。