這樣呼吸 改善大腸激躁症

2018年05月12日 07:30 林嘉三 /綜合整理 ; 郭育祥醫師/授權轉載 /綜合整理 ; 郭育祥醫師/授權轉載

根據調查，現代人每5～6個人之中，就有一人飽受大腸激躁症困擾。大腸激躁症是大腸功能性問題，而非器質性病變，沒有任何醫學檢查能確認，醫師只能先藉由檢測屏除器質性病變可能後，再透過患者描述來判斷。

大腸激躁症的英文是Irritable Bowel Syndrome，簡稱IBS。在英文中Syndrome指的是「症候群」，換句話說大腸激躁症並非單一症狀， 而是許多症狀的組合，也因此每個人的腸躁症狀都不太一樣，自然沒有所謂「標準治療流程」。目前醫學上大腸激躁症的治療原則和感冒一樣，屬於「症狀治療」，絞痛給予消脹氣、止痛藥；便祕給予軟便藥物；腹瀉給予止瀉藥物。藥物能夠紓緩患者不適，但無法終結腸躁老毛病。

郭育祥醫師表示，實際上，腸躁的主因是「神經失調」。

腸子會蠕動，糞便在大腸旅程中，藉由蠕動一路從盲腸→升結腸→橫結腸→降結腸→乙狀結腸→直腸→肛門。腸黏膜上有許許多多神經細胞，而大腦經過一系列的神經控制來進行蠕動。只不過，由於降結腸、直腸等段主要受到自律神經控制，自律神經自主性極高不受大腦控制，因此當自律神經失調時，大腸就容易出現功能性障礙。

自律神經在腸道作用中，交感神經負責減緩蠕動、副交感神經負責促進蠕動。大腸主要負責吸收食物殘渣中的水分，當神經作用良好蠕動速度正常時，水分吸收恰當排便順暢。然而一旦交感神經過亢蠕動速度減緩，食物殘渣中的水分被過度吸收，便祕自然發生：若副交感過亢蠕動速度增加，食物殘渣中的水分來不及被吸收就排出，即成腹瀉：倘若交感、副交感神經不規律亢奮，一會便祕、一會腹瀉也就不足為奇了！

郭育祥醫師表示關於大腸激躁症的衛教報導甚多，大多不外乎定時定量、飲食清淡、學會放鬆等，但這對於有腸躁困擾的人來說，似乎有點隔靴搔癢的味道，沒有幫助。

郭育祥醫師表示建議以從穩定自律神經功能著手，畢竟這才是造成多數人腸躁的主因。除了請醫師幫忙調整紊亂的自律神經之外，你也可以靠自己。實際做法一點都不麻煩，只要練習呼吸就對了。呼吸是我們唯一能掌握的自律神經節律，吸氣的時後交感神經活絡，吐氣的時後副交感神經活絡。大家可以視個別情況，藉由深呼吸、吸長吐短、吸短吐長等呼吸練習，來調整自律神經。記得要用腹部呼吸！

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