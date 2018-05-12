2018年05月12日 07:00 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

隨著台灣物價上漲，但薪水卻沒漲的情況下，讓民眾怨聲載道。最近有一名網友挖出79年的國小學費收據，發現當時的價格與現在差很多，讓他驚訝的表示「難怪我們要辛苦賺錢啊！」，而這張照片也引發網友討論。

一名網友在《爆怨公社》發文並附上一張照「翻出國小的收據，天啊！跟現在的時代真的差很多，難怪我們要辛苦賺錢啊！」。照片中，是一張桃園一所小學的學費收據，其中包括教課書的成本費、營養午餐基本費、兒童讀物費等多項費用，總計679元。

翻出79年國小學費收據！細看收費金額 網友超感嘆(圖翻攝自/爆怨公社)

許多同齡網友直呼有價值「可以裱框，很有紀念價值」、「可以捐博物館了...這張有收藏價值」，還有人對比當年的物價「我記得我公立一學期含課輔班3000(元)有找，我85年的，不含營養午餐」、「我媽那時在電腦公司上班，薪水約兩萬，那時還沒有22K這鬼東西，房子在中壢市區，透天一棟400萬」、「好懷念便宜的學費、20-25元的中餐便當、10元的陽春麵」。

還有人感概「賺的永遠追不上漲價的變化」、「勾起回憶了，當年的學費真佛心」、「現在就是上面的每行數字後面要再加兩個0」，也有網友與現今的學費比較「兒子小一，學費不到1000元」、「現在大約兩千多」、「現在開學的註冊費要三千多，午餐費三個月算一次1800元」、「現在小學生加營養午餐是6千多，三個小學生的媽路過」。

網友則是以年代、幣值做理性分析「年代不同，幣值不一樣」、「以前的錢比較有價啊…1塊錢可以買1支棒棒糖，現在10塊買1枝，算起來679(元)好像也沒有比較便宜？」。雖然若要比較，其實要從通膨、物價及薪水多方面討論，但網友主要感嘆的還是，物價不斷飆漲，但薪水卻沒有對比成長「以前的薪水跟現在根本沒差啊！但物價貴到靠背」。