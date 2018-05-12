抱怨吃冰淇淋吃到滿嘴血 店家：那是覆盆子口味

女子吃冰淇淋吃到滿嘴鮮血（翻攝微博）

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炎炎夏日，不少人都會選擇到冰品店享用一份讓你透心涼的冰淇淋，不過在中國大陸上海一間知名冰淇淋連鎖店近日卻爆發一起消費糾紛。一名郭姓女子上週六到該店享用冰淇淋，沒想到卻被冰淇淋裡面的不明異物給劃傷嘴巴內部導致鮮血直流，郭女氣得向冰淇淋店求償，但店家則表示郭女點的冰淇淋是覆盆子口味，本來就是紅色的。

根據網易新聞報導，郭女上週六到上海一間冰淇淋連鎖店消費，點了該店推出的「春季套餐」冰淇淋，沒想到才吃到一半，她卻被冰淇淋裡面的不明異物劃傷嘴部，導致嘴巴鮮血直流。郭女懷疑自己吃到碎玻璃，因此氣得立刻向冰淇淋店求償1萬元人民幣（約4.6萬新台幣），不過冰淇淋店只願意賠償她200元人民幣（約940元新台幣）的禮券，因此兩方一直沒有成共識。

店家指出，女子當時點的冰淇淋是「覆盆子雪芭雪泥」口味，食物本身就是紅色，而在事發後她們也檢查了所有郭女使用的餐具和玻璃杯，也完全沒有找到任何玻璃破損的情形。

相關新聞曝光後，不少網友也開始質疑郭女的動機，認為她跟根本就是在「碰瓷」想要騙錢，不過郭女的丈夫也出面反駁，表示他們要求的只是一個道歉，也願意把所有的賠償金給捐出去，而目前當地的食藥監督管理局也已經介入調查。

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