2018年05月12日 11:22 陳慶餘

鄉民考老婆認得多少《復仇者》角色，結果讓人啼笑皆非（翻攝推特）

超級英雄電影在近年來掀起熱潮，漫威（Marvel）近日上映的《復仇者聯盟3：無限之戰》更是引起熱議，不過由於電影裡面出現的角色實在是太多，若不是一直有在關注系列電影，要認出這些角色恐怕是有些難度。因此國外一個鄉民就決定要考一考沒在關注系列電影的老婆，看看她到底能夠分辨出多少角色，但由於結果實在是太搞笑，讓《星際異攻隊》的導演詹姆斯岡恩（James Gunn）也忍不住分享。

該名網友在推特發文指出，她的老婆只看過兩部系列電影，分別是《美國隊長1》和《雷神索爾2》，因此他就趁著新電影上映，來考考老婆到底知道多少個角色，沒想到出現的結果卻讓他笑瘋了。

從他分享的照片中可見，他老婆認得出鋼鐵人、蜘蛛人、美國隊長、浩克這些大部分民眾都耳熟能詳的角色，但其他的角色就不是那麼幸運了，不是被用奇怪的代號來稱呼，就是被用八竿子打不著的角色來替代。

舉例來說，網友老婆不知道「蟻人」是誰，但是卻認得出演員是保羅路德（Paul Rudd），但是他看到索爾時，卻只叫他「克里斯（Chris）」，而本名克里斯普瑞特（Chris Pratt）的「星爵」，則是變成了「共和黨克里斯（Republican Chris）」，奇異博士和洛基更是分別被稱為「魔法師（Magician）」和「黑魔法師（Dark Magician）」。

還有像是「戰爭機器」被稱之為「另一個鋼鐵人」、皮膚也是綠色的「葛魔菈」被認成「女浩克」、奇異博士的搭檔王（Wong）則更是搞笑，被描述為「無辜被捲入交火的路人」。除此之外，網友的老婆還把一堆人認成了Ｘ戰警裡的角色，讓《星際異攻隊》的導演詹姆斯岡恩（James Gunn）也忍不住轉推，並且留言寫下：「我的老天！我快笑死了！」