499之亂促進觀光？網友笑翻激推：不找你代言太可惜

2018年05月12日 12:46 陳慶餘

中華電信日前推出「499吃到飽」方案，沒想到卻引起民眾瘋狂搶辦，讓不少中華電信的門市被擠爆，除了造成叫號機不堪負荷大當機、員工加班趕工外，更是引發不少老客戶怨氣，演變成一場繼先前「衛生紙之亂」後的「499之亂」，同時也讓不少想辦的名眾望之卻步，不過卻有網友在批踢踢上表示，如果在各地的門市都辦不了的話，可以試試看他這招「辦號碼兼觀光」的旅遊行程，讓不少網友笑翻激推：「觀光局不找你代言太可惜。」

網友在批踢踢八卦版發文指出，馬祖的中華電信完全沒人排隊，如果想辦的話20分鐘內就可以搞定，而且還可以順便觀光，就算現在出發也還來得及。網友指出，只要在禮拜天晚上到基隆搭乘台馬之星，就能在隔天早上八點抵達福澳港，在碼頭吃完早餐後，可以悠閒的步行到旁邊的中華電信辦理，結束之後還可以順便到旁邊的國稅局去報稅，一樣不用排隊，而當事情都辦完後，就可以去散步或是去租機車，開始一天的慢活行程，然後再搭乘隔天早上的船回到基隆。

除此之外，網友還簡單了提供了一個省錢方案，「週一早上到，玩一整天，搭乘最晚一班飛機回到松山或是台中，時間其實很充裕的，因為要睡一晚隔天早上起來搭船沒什麼意思，還要浪費一天假期。給各位參考，機票約1700左右。完美的兩天，放鬆一下，辦好門號，這幾天天氣超棒，溫度剛剛好，不會下雨，沒有起霧。」

不少網友在看到這個「套裝行程」後，也紛紛留言表示：「有人要組團嗎？」、「馬祖觀光局不找你代言就太可惜了！」、「其實不錯，才一千塊，還可以順便去旅遊」、「中華電信用心良苦，鼓勵下鄉」、「原來是業配馬祖啊」、「想想隨便都要花掉半天排隊 不如去旅遊」、「重點不在省錢，在推廣觀光。」