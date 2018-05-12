10年愛犬被母安樂死！少年受不了打擊 頭七上吊自殺

2018年05月12日 14:32 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

毛小孩是忠實的伙伴，若愛犬不幸過世，主人一定會相當難過。英國索美塞特郡（Somerset）一名14歲少年，得知愛犬被安樂後相當不捨，甚至經常偷偷流眼淚，而寵物過世7天後，少年因承受不了養10年的狗逝世的現實，最後選擇上吊自殺。

14歲少年莫里斯（Seb Morris）是一個愛打拳擊的樂觀孩子，愛犬堤利（Tilly）在他4歲時來到家中，他們也培養出深厚的感情，但隨著堤利年紀越來越大，外出行動的體力也越來越少，但莫里斯始終陪在牠身邊。其母親克萊爾（Claire Morris）表示，堤利的健康狀況每況愈下，他們希望愛犬不要再承受痛苦，因此選擇將牠安樂死。

14歲的莫里斯（Seb Morris）受不了打擊，最後選擇上吊自殺(圖翻攝自/news24)

隨後將堤利的屍體埋在自家後院，莫里斯得知此事後相當難過，頻頻表示這樣太快給堤利判死刑，也許牠還有康復的機會，由於無法接受愛犬逝世，難過的莫里斯還特地向學校請了兩天的假，守在提利的墓旁，獨自一人聽著音樂，每天以淚眼面。

克萊爾起初認為兒子只是情緒抒發，隨著時間會復原，沒想到愛犬過世第7天，她帶兩名女兒外出聚會，返家後發現莫里斯已上吊，趕緊對他進行CPR並送醫，但仍回天乏術。她提到，兒子自殺前曾兩次過度服用藥物，但沒進行心理諮商，一個樂觀、在學校也很受歡迎的孩子，沒想到會因此選擇自殺，讓他們相當難過。

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