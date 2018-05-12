每日走5公里擺攤！兒卻開BMW遭罵 7旬嬤反嗆曝實情

2018年05月12日 15:36 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

若看到辛苦在路邊擺攤的阿嬤，許多人先入為主的想法，可能是對方生活貧困或孩子不孝，但事實其實並非如此。大陸河南洛陽有一名75的李姓阿嬤，每天徒步走5公里擺攤賣東西，而她兒子竟開著BMW跑車，讓許多人直呼不孝，而阿嬤則氣憤的怒斥他人「不懂就別裝懂」。

75歲的李姓阿嬤穿梭在洛陽的街道上，每天騎著一輛三輪車至市場批發，再徒步走5公里至鬧區擺攤，販售她車上的內衣、布鞋與針線等物品，一日僅賺10幾元人民幣(約新台幣50元)，有時在路邊看見需要幫助的人，還會主動拿出車上物資救濟他人，中午也是隨便吃點東西，晚上就收攤。

李阿嬤每天騎三輪車至市場批發，再徒步走5公里至鬧區擺攤，販售她車上的物品(圖翻攝自/天天快報)

而李姓阿嬤的鄰居表示，她的兒子開著BMW跑車，卻讓母親徒步擺攤，直呼「她兒子很不孝」，但李姓阿嬤卻反駁，她的孩子們都很孝順，並表示「出來賣東西其實是為了鍛鍊身體」，而且孩子也很關心她的身體狀況，有時天氣太熱，還會特地打電話來叮嚀別出去，對於鄰居的說三道四也不予理會。

許多網友也表示「其實很正常，那一代的老人們都勤勞慣了，不讓他們活動一下，找點事做，反而會生病！」、「我們村有好幾個阿婆80多歲，天天就在街上賣菜。你會覺得她們家裡好困難好可憐，可實際上是人家裡不愁錢呢！孩子對她們也孝順，可老人坐不住，天天拿點菜就上街和朋友擺攤聊天」。