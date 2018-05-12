為幫弱勢「拆帳只分2成」！佛心老闆卻罹癌 員工淚崩

2018年05月12日 17:07 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

台灣有不少慣老闆，若能遇到佛心的上司，相信不少員工都會相當珍惜。一名女員工發文表示，老闆非常幫助她們這些外籍新娘，甚至寧願少賺一點錢，也不希望員工薪水太低，沒想到最近得知他竟得腮腺癌，已經是第三期，讓她們都相當不捨，更祈求老天爺能多眷顧他。

一名在人力派遣公司工作的女員工在《爆怨公社》發文，先是抱怨「老天爺不公平，為什麼好人都要受折磨」，提到她的老闆承接一間清潔工作，而這是她至今遇過最佛心的老闆「大部分案場，別的老闆都是6/4分或5/5分，而他給我們都幾乎7/3分或是8/2分」，直呼老闆根本沒賺頭。

老闆最近罹患癌症，讓女員工相當不捨(圖翻攝自/爆怨公社)

而她們員工大多為大陸、越南或印尼人，其中有些人是遇家暴或婚姻不幸福的，而老闆得知後，總是義不容辭的伸出援手，在工作上還要聽她們發牢騷，讓她們都感到相當感激。也由於老闆賺得少，因此經常與老闆娘日夜顛倒，為了貼補家用，兼做洗地毯、打蠟等粗工。

直到原PO最近與老闆討論工作事宜，才得知對方下個月開始要密集進行治療，「原來他得到腮腺癌，已經是第三期，一個星期前才開刀摘除…」，提到儘管老闆脾氣有時很急躁也會碎念，但她們都知道，老闆是為了她們好，不捨的表示「他總是說：勞力工作賺錢不易，要照顧好自己和家人，能多存錢就存點，不要做到老做到死，但他自己卻…」。

她更感嘆的寫「我只想說為什麼會是他！老天爺請你多眷顧他好嗎？我只能唸佛號多祈求菩薩」。此文一出，許多網友也紛紛替這名佛心老闆集氣「相信好人會有好報，會好起來的」、「祝福他身體健康，趕緊恢復。這樣才能再幫助其他需要幫助的人！」。