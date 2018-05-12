2018年05月12日 21:08 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

約會一次就愛上！瘋女傳6.5萬封簡訊「想泡在你的血裡」(影片來源/youtube/Inside Edition)

不少人會透過網路交友認識朋友，但若遇到恐怖網友，可能就相當頭疼了。美國亞利桑那州一名女子，在網路上認識一名心儀的對象，兩人見面後，甚至一見鍾情，每日傳500封簡訊騷擾對方，使男子不堪其擾報警，最後女子被控跟蹤、騷擾等罪名。

根據《每日郵報》報導，31歲的艾德絲（Jacqueline Ades）去年1月，透過交友網站認識另一名男子，兩人僅約會過一次，她就陷入愛河，但男子對她卻無好感，但艾德絲仍執意想與對方繼續發展，每天傳500封訊息問候對方，一共傳了6萬5千封訊息。

艾德絲最後被依跟蹤、騷擾等罪名起訴(圖翻攝自/每日郵報)

而對方不堪其擾，最後將艾德絲封鎖，沒想到她竟在2017年7月，開車到男方家門堵人，男子受不了才報警請她離開。但艾德絲轉而發送「想泡在你的血裡」、「你能做你想做的事，但別想離開我，否則我會殺了你」等恐怖訊息，雖然男子已通報警方，但當時未找到愛德絲的蹤影。

直到今年4月8日，艾德絲還趁男方出國期間，跑到他家泡澡，男子事後用家中監視鏡頭觀看，才發現家被人闖入趕緊報警，而員警到場後也將艾德絲逮捕。艾德絲透露，遇到該男時就認定對方是她的靈魂伴侶，甚至認為他們會結婚，澄清自己從來沒有想傷害他。目前艾德絲已遭逮捕，被以跟蹤、騷擾等罪名起訴。