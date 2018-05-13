2018年05月13日 06:50 綜合整理

《農民曆小幫手》母親節 2018國曆五月十三日

今天是母親節，今天是國曆五月十三日、農曆三月(丁巳月)廿八日(乙巳日)

宜：祈福、上樑、入學、立券、祭祀、齋醮、求嗣、捕獵、開光、造葬、交易。

忌：受死日、百事忌、除捕獵外、宜事少取！

【節日由來】：目前所知最早的母親節起源於古希臘。在這一天，古希臘人向希臘眾神之母赫拉致敬。其後17世紀中葉，節日流傳到英國。在這一天裡，出門在外的青年人會返家，送給母親一些小禮物。美國的母親節由安娜·賈維斯（Anna Jarvis,1864－1948）發起，她終身未婚，一直陪伴在母親身邊。安娜·賈維斯的母親心地善良，極富同情心，她提出應設立一個紀念日來紀念沒沒無聞做出奉獻的母親們，可是這個願望尚未實現，她就逝世了。

她的女兒安娜·賈維斯於1907年開始舉辦活動，申請將母親節成為一個法定節日。節日於1908年5月10日在美國的西維吉尼亞和賓夕法尼亞州正式開始。1913年，美國國會確定將每年5月的第二個星期日作為法定的母親節，並規定這一天家家戶戶都要懸掛國旗，表達對母親的尊敬。而安娜·賈維斯的母親生前最愛的康乃馨也就成了美國母親節的象徵。

因為母親節變的過於商業化，安娜·賈維斯成立了母親日國際協會，一直到1948年過逝為止，持續進行抗議活動，希望讓母親節回復到單純讚頌母親的節日。

特殊活動：母親節這一天，是一個感謝母親的節日，而在世界各地的母親節的日期也會有所不同。母親們在這一天裡通常會收到禮物；而在許多人心目中，康乃馨被視作最適於獻給母親的鮮花之一。