他分享「肉色幼犬照」讓人想歪 邪惡視角竟遭臉書鎖帳號

2018年05月13日 09:09 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

這張照片太邪惡？近日網路上有一張手握著疑似「肉色棒狀物」的照片被瘋傳，引起熱烈討論，有人更肉搜出畫面中的主角，原來大多數人都想歪了，肉色棒狀物並非是男性生殖器官，其實是剛出生的無毛小狗；但該照片不僅讓人想歪，連臉書都將狗主人帳號封鎖，讓他趕緊解釋「誤會大了」。

綜合外媒報導，日前菲律賓一名16歲男孩多明尼克(Dominic Ibaos)家中有養無毛犬，近期生了3隻光禿禿的肉色小狗，他興奮地一一將牠們捧在手掌心合照，還開心地分享到臉書上愛好動物的相關社團；沒想到多明尼克隔天登入臉書時，竟跳出「不符合社群規範」，帳號隨即被臉書官方封鎖。

多明尼克分享的小狗照卻讓大多數人都看錯。(圖/ 翻攝自臉書@Nikki Ibaos)

原來多明尼克手捧著無毛幼犬的溫馨照片，被臉書AI判斷成不雅照，他無奈地表示，「我怎麼看都是一隻小狗，怎麼會被認為是生殖器官？」，後來他寫信跟臉書解釋後，才得以解除封鎖；多明尼克在帳號恢復後，也馬上到發文的社團澄清，「真的不是你們想的那樣」。

被大家以為是生殖器官的照片，其實主角是剛出生的無毛小狗。(圖/ 翻攝自臉書@Nikki Ibaos)

大多數網友看到照片也忍不住想歪，紛紛留言「狗狗你長得太尷尬了」、「瞬間以為進到西斯板」、「原來每個男生都養了一隻小狗」、「誤會的通通去面壁」；多明尼克後來也補充，無毛犬在亞洲很少見，所以「沒毛的」幼犬真的很容易造成誤會。