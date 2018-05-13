《復仇者》演員肉體太可口 一名英雄裸照曝光網友全看傻

2018年05月13日 12:09 邱柏玟

近期最夯電影《復仇者聯盟：無限之戰》(Avengers: Infinity War)，吸引全球各地影迷搶著進場一睹超級英雄的風采。日前國外有一個臉書粉絲專頁特地蒐集《復仇者》演員們的養眼照，甚至有一名英雄的裸照曝光引起網友熱議；粉絲看完照片紛紛大讚英雄們，更直言「看完想再刷一次電影」。

飾演超級英雄的演員們，脫下英雄的裝扮，都有著養眼又可口的肉體。(圖/ 翻攝自臉書@ Cinematografilia)

2日有一個臉書粉絲專頁《Cinematografilia》分享一系列《復仇者聯盟》演員的養眼照，蒐集了不少復仇者電影裝扮下的好身材，像是克里斯伊凡、湯姆希德勒斯頓、克里斯漢斯沃等多名男星秀出威武肌肉；還有史嘉蕾喬韓森、伊莉莎白歐森、柔伊莎達娜等女星穿著清涼，擺出誘人姿勢，讓人忘了電影裡打打殺殺的那一面。

沒想到粉專還上傳一名英雄的全裸照，意外獲得粉絲青睞，引起熱議。(圖/ 翻攝自臉書@ Cinematografilia)

不過，在眾多英雄裡面，居然出現一張「全裸照」獲得粉絲青睞，不過仔細看卻是一根「樹枝」，而照片介紹竟寫著「格魯特(Groot)」，讓大家看了又傻眼又好笑，還有不少人紛紛貼出各種格魯特的照片，像是在「附和」這張裸照一樣；而該篇貼文備受好評，至今已吸引超過2萬次分享。