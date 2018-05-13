兒時親眼撞見媽媽賣身 婚後竟說服老婆下海寫「綠帽日記」

2018年05月13日 14:15 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

成長背景往往對一個人影響很深！最近大陸有一名人夫在網路上寫下「綠帽日記」，提到高中時親眼看到媽媽在街上賣淫，變成他開始有一些性癖好的主因，甚至在結婚後「說服」老婆下海接客；他不僅沒有任何不悅，還樂於將細節描述給網友聽，有人看完忍不住驚嘆，「這就是願打願挨？」

綜合陸媒報導，大陸有網友在微博分享了一個人夫寫下的「綠帽日記」引起熱議，人夫自稱在外地讀高中時意外發現媽媽居然在賣淫，「那晚的事情出乎我意料，我媽竟是最下賤的站街女，還以為她至少在髮廳裡…」，講到一開始他以為常常來家裡的叔叔伯伯只是媽媽的友人，但久而久之發現他們的互動有點曖昧，直到他親眼在街上看到媽媽兼差賣淫，才知道那些男人都是她的恩客。

網路上有不少「賣妻黨」、「綠帽奴」，偷偷在一些社群媒體分享自己的經驗。(圖/ 翻攝自Tumblr)

人夫說媽媽直到染病後，才停止賣淫的工作，「為了治療性病，她大概花了6萬多元(約新台幣28萬元)…」；而他也表示在高中時親眼撞見媽媽在做的事情，可能太過於衝擊幼小心靈，讓他開始有各種特殊性癖好，最誇張的是，去年他成功說服老婆辭掉工作，只為了要她在家下海接客。

「價格我真沒問題，因為我也不關心，最多的一天有16人」人夫驕傲地說，他還將這些「日常瑣事」分享到網路上，更命名為「綠帽日記」，引起熱議。許多網友得知這種「賣妻黨」、「綠帽奴」的情形，都十分不能接受，「他有病吧」、「老公當經紀人的意思？」、「我發現有綠帽癖好的人，小時候大多都看過或得知父母出軌」、「願打願挨吧」。