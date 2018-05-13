兒時親眼撞見媽媽賣身 婚後竟說服老婆下海寫「綠帽日記」

兒時親眼撞見媽媽賣身 婚後竟說服老婆下海寫「綠帽日記」(圖/ 翻攝自微博)

友善列印
／綜合報導

成長背景往往對一個人影響很深！最近大陸有一名人夫在網路上寫下「綠帽日記」，提到高中時親眼看到媽媽在街上賣淫，變成他開始有一些性癖好的主因，甚至在結婚後「說服」老婆下海接客；他不僅沒有任何不悅，還樂於將細節描述給網友聽，有人看完忍不住驚嘆，「這就是願打願挨？」

綜合陸媒報導，大陸有網友在微博分享了一個人夫寫下的「綠帽日記」引起熱議，人夫自稱在外地讀高中時意外發現媽媽居然在賣淫，「那晚的事情出乎我意料，我媽竟是最下賤的站街女，還以為她至少在髮廳裡…」，講到一開始他以為常常來家裡的叔叔伯伯只是媽媽的友人，但久而久之發現他們的互動有點曖昧，直到他親眼在街上看到媽媽兼差賣淫，才知道那些男人都是她的恩客。

網路上有不少「賣妻黨」、「綠帽奴」，偷偷在一些社群媒體分享自己的經驗。 網路上有不少「賣妻黨」、「綠帽奴」，偷偷在一些社群媒體分享自己的經驗。(圖/ 翻攝自Tumblr)

人夫說媽媽直到染病後，才停止賣淫的工作，「為了治療性病，她大概花了6萬多元(約新台幣28萬元)…」；而他也表示在高中時親眼撞見媽媽在做的事情，可能太過於衝擊幼小心靈，讓他開始有各種特殊性癖好，最誇張的是，去年他成功說服老婆辭掉工作，只為了要她在家下海接客。

「價格我真沒問題，因為我也不關心，最多的一天有16人」人夫驕傲地說，他還將這些「日常瑣事」分享到網路上，更命名為「綠帽日記」，引起熱議。許多網友得知這種「賣妻黨」、「綠帽奴」的情形，都十分不能接受，「他有病吧」、「老公當經紀人的意思？」、「我發現有綠帽癖好的人，小時候大多都看過或得知父母出軌」、「願打願挨吧」。

許多網友看完「綠帽日記」的離譜故事，大多數都相當難以接受。 許多網友看完「綠帽日記」的離譜故事，大多數都相當難以接受。(圖/ 翻攝自微博)

第一次約會被要求驗「有沒有性... 血液具有罕有抗體！81歲男捐...
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。