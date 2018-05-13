不爽不要喝！請手搖杯「選全糖」朋友竟秒吐 嗆：不點正常甜是常識

手搖杯飲料示意圖。(圖/ 取自中時資料庫)

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台灣大街小巷都能見到許多手搖杯飲料店，而依照每個人喜好，也都會先詢問冰塊、甜度，「客製化」的服務深深獲得民眾的青睞。近日有一名男網友請朋友喝手搖杯，對方平日飲食隨意，於是他替朋友選了正常甜度的飲料；豈料，朋友喝一口竟吐出來嗆他，「不點正常甜是常識」，讓他當場白眼翻到天邊。

11日下午有一名男網友在《批踢踢實業坊》發文，說自己前一天請朋友喝手搖杯飲料，店員問冰塊甜度，他想到朋友平時對「養生」無感，甜點、炸物、拉麵等能吃飽、吃不胖的食物來者不拒，所以他就替他點了「正常甜度」。

但當朋友喝了一口飲料後，馬上直接吐出來，朝他痛批「全台灣哪裡有人飲料喝正常甜的，不點正常甜是常識好嗎？」，強調喝正常甜的人味覺都壞掉了，「我不養生但我重口感」；原PO好心請客，卻遇到朋友這種反應，他當下直接白眼朋友，「不爽不要喝」。

原PO認為，「現代人選擇減糖是因為養生觀念起來，如果要滿足口慾也會點少糖，甜度口感因人而異，即使點全糖也不代表有病」，沒想到他的朋友不僅嗆他，還說要拿2500元打賭，賭原PO不敢喝全糖飲料。

他請客卻得到朋友這種反應的傻眼經驗，意外引起網友熱烈討論，有一部分贊同他的看法，「我會喝全糖欸」、「全糖叫做『正常甜』，我喝全糖我驕傲，不爽不要喝」、「手搖杯跟我談健康？」、「我們家開飲料店，全糖正常甜是多數」。

不過，有些網友則認為喝全糖真的太不健康了，「我也覺得喝全糖的是怪人」、「太甜喝不下去，但真的養生就不會一直喝飲料了」、「都無糖，之前打工遇到要多醣的我真的是膜拜的眼神」、「喝全糖真的是味覺有問題」。

文章來源：批踢踢實業坊

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