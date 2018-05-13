消暑甜點變「洗車黑海綿」！他拆封喊噁 內行人曝原因

2018年05月13日 16:00 杜炤佑

近日天氣逐漸炎熱，許多人都會把仙草凍當成消暑的甜品給孩子吃，但近日卻有網友買到一個「黑海綿」仙草凍，嚇得趕緊拿回超市反應，隨後店員打開其他的仙草凍也發現相同狀況，讓他不禁嘆：「這品管......。」

網友日前在臉書「爆料公社」PO文表示，到超市買了一盒仙草凍給孩子吃，回家後拆封竟發現恐怖畫面，可見原本應該是滑嫩的仙草凍，竟變成濁濁、綠綠的「黑海綿」，與平常看見的仙草凍相差甚遠，讓原PO看了直說：「打開後整個傻眼，還以為是海綿泡仙草。」

原PO事後表示，當時立刻將商品拿回超市反應，店員也拆開另一盒查看，發現也有相同狀況，於是將全部的仙草凍下架處理。

仙草凍變得像是洗車用的海綿。(圖/爆料公社)

店員打開其他的仙草凍也發現相同狀況，於是全數下架處理。(圖/爆料公社)

照片曝光後，其他網友看了紛紛留言「我以為是竹炭蛋糕」、「我以為是仙草，原來滷豬血糕啊」、「龜鹿二仙膠嗎」、「好噁，好像洗車海綿」、「沒看過這麼噁心的仙草」。不過也有網友出面解釋，此狀況可能是配送或倉儲溫層設定有瑕疵，因為仙草凍只要溫度一直處在最大冰晶帶，很快就會變成海棉狀，「這樣才是正常，沒有添加物的話就是這樣」、「被冷凍後再解凍的關係，豆乾冷凍退冰的原理」。

其他網友看了紛紛留言「我以為是竹炭蛋糕」、「我以為是仙草，原來滷豬血糕啊」。(圖/爆料公社)

對此，頂好超市回應表示，已在第一時間在全省門市將該批仙草凍商品全面下架，以確保消費者的食品安全和權益。目前正在與廠商查證中，如消費者對於此商品有任何問題，皆可憑當次發票至門市做退換貨。