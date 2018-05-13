血液具有罕有抗體！81歲男捐血60年 救活240萬嬰

2018年05月13日 17:06 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

世界上真的有英雄！澳洲雪梨一名81歲老翁哈里森（James Harrison），因為血液帶有罕有抗體，可製針藥預防新生兒溶血症，60年來他持續在捐血救人，直到昨（12）日才「正式退休」，估計下來他總共救了240萬名嬰兒，被世人稱作「黃金手臂」。

據外媒報導，哈里森就像是漫威（Marvel）漫畫中的英雄依樣擁有超能力，14歲那年，他因肺病接受開胸大手術，獲得13人的輸血獲救，就此讓他的血中帶有Rh抗原體，事後醫生遂邀他執行一個「任務」，就是捐血漿提煉「Anti-D」針藥，藉此救助高危孕婦。而所謂的新生兒溶血症是指母胎的恒河猴（Rh）血型相斥而引起的敏感症，導致胎兒貧血、腦損傷甚至流產。

81歲老翁哈里森（James Harrison）因血液帶有罕有抗體，60年來捐血救活240萬名嬰兒。(圖/翻攝自CNN)

據了解，哈里斯從21歲開始，每隔數周就會捐血一次，60年來共計1100多次，捐得越密抗體也越多。自1967年煉製出300萬劑Anti-D，受惠者還包括他的女兒和外孫，他開心地說：「我救了很多人命，帶了很多孩子到世上來，感覺非常好。」

哈里森在1999年曾獲頒發澳洲勳章嘉許，紅十字會也相當感謝他的捐獻。不過澳洲捐血漿法定年限為81歲，所以昨（12日）就是哈里森執行最後一次的任務，他也說：「若容許，我依舊樂意捐下去」。