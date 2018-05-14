母親節行搶惹錯人！地方媽媽「開3槍」反擊影片曝光

母親節行搶惹錯人！地方媽媽「開3槍」反擊影片曝光(圖/ 翻攝自影片)

友善列印
／綜合報導
母親節行搶惹錯人！地方媽媽「開3槍」反擊影片曝光(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

地方媽媽不是省油的燈！近期巴西聖保羅一處小學舉辦母親節活動，有許多媽媽帶著小朋友前往，卻有一名男搶匪趁機持槍行搶，沒想到被一名媽媽卡蒂亞(Katia da Silva Sastre)掏出手槍朝他「開3槍」，正中搶匪胸口和腿部，最後送醫竟不治身亡；而卡蒂亞其實是一名女警，事後她還接受獻花，感謝她保護當場所有人。

綜合外媒報導，當地時間12日早上8點左右，一名休假的女警卡蒂亞帶著女兒到學校參加母親節活動，她們在路邊與其他家長聊天時，突然有一名男搶匪持槍衝上前行搶，企圖搶走現場婦人的包包及財物。

事發當下，卡蒂亞臨危不亂地先將女兒和其他小朋友遠離搶匪，隨即馬上拿出手槍朝搶匪開了3槍，不偏不倚地射中搶匪胸口及腿部，他當場倒地哀嚎，卡蒂亞也直接上前將他壓制，防止他起身傷害其他民眾；而搶匪被送醫後，宣告不治身亡。

卡蒂亞朝搶匪連開3槍後，直接上前將他制伏。 卡蒂亞朝搶匪連開3槍後，直接上前將他制伏。(圖/ 翻攝自影片)

後來，聖保羅副省長馬爾西奧(Marcio França)特地獻花給卡蒂亞，感謝她以處變不驚的精神保護事發現場的婦女及孩童；卡蒂亞已經從事警職20年，對此她也回應，「罪犯很容易失控爆走，我當下不知道他是否會攻擊孩子，只想保護他們，並捍衛我的女兒及生活」。

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