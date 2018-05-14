放任女兒店內隨地尿 奧客媽嗆：我來消費還要自己處理？

2018年05月14日 10:10 邱柏玟

消費者付錢就最大？日前有一名民眾上網分享自己看到超離譜的奧客，有一名女子帶著女兒到髮型店剪髮，竟放任女兒隨地亂尿尿，設計師請她收拾尿攤，奧客媽還嗆「我來消費還要自己處理？」；她的一番消費者最大的言論，馬上引起大票網友撻伐，更有不少人為小朋友的教育問題堪慮。

昨(13)日一名高雄的網友在臉書上抱怨，在一間連鎖髮型店看到一名媽媽在剪髮時，讓女兒在整間店亂鑽亂跑，在座位區沙發上跳上跳下，期間女童的媽媽都沒有制止；沒多久年幼的女童因為沒包尿包想上廁所，疑似跟媽媽說之後沒得到回應，她便直接蹲在媽媽座位後方隨地尿尿。

事發當下，設計師馬上告知該名媽媽女童尿尿一事，她也只是冷冷地說「小孩子本來就會亂尿」，沒想到有其他消費者的小孩路過，採到女童尿攤跌倒，設計師就趕緊拿了拖把請尿尿女童的媽媽處理；豈料，該名媽媽竟突然暴怒，直接開嗆設計師和店員，「妳們這家店真的很爛，小孩子本來就會亂尿尿，我是消費者，我來消費的，我家小孩尿尿還要我自己處理？」

女童媽媽還將其他人跌倒的過錯通通推給店家，「叫你們處理一下不處理，叫你們拿拖把來還不馬上拿來，害其他人跌倒，還不是因為妳們不馬上拖乾淨，不然會害人家滑倒嗎？」，她甚至認為店員應該都沒生過小孩，還囂張地說，「不知道照顧小孩子有多辛苦嗎？」

原PO還補充，這名媽媽帶著女童離開時，不僅逆向騎車，還叼著菸讓女童吸二手菸，忍不住感慨「小孩子真可憐」。許多網友看到奧客媽媽如此誇張的言論與行為，紛紛留言痛批，「扯到不知道該說什麼，智障無極限」、「家教很重要」、「恐龍家長真的很討厭」、「這媽媽的邏輯實在太威了！連腦科都省了」、「真擔心這位小孩長大後面對社會的問題」、「一個把小孩當寵物在養的概念」。