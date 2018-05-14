電信三雄市值蒸發882億元 專家曝「根本暴利」真相

電信業者祭出499元吃到飽活動，引發全台民眾搶換約，到處可見門市被擠爆的場面。（本報系資料照 郭吉銓攝）

友善列印
／綜合報導

電信三雄499市佔率開打，引爆全民申辦潮，但低價搶客恐侵蝕獲利，使得電信三雄連日來股價走跌，不僅中華電信市值蒸發438億、台灣大哥大市值蒸發了255億，就連遠傳電信也蒸發189億，電信三雄合計蒸發882億。

《鏡週刊》報導，法人認為，殺價競爭的做法過去多次上演，就連政府也曾要求電信公司降價，但電信公司獲利還是非常穩定，根據過去10年的財報指出，中華電信每年獲利約400億元，台灣大哥大介於130億元至150億元，遠傳則在100億元上下。

數據顯示，降價只是電信公司的搶客花招及障眼法，根本是暴利。此外，電信三雄股價如果持續走跌，反而是投資人買進的機會。

網友對於中華電信「499之亂」熱潮，發表4點見解，認為電信公司不但獲利沒影響，股價還會往上衝：

1.假設民眾剩一年半才能解約，若改辦499方案，就要付一年半的違約金，而且必須用現金支付，就如同「中華電信直接賺你1年半的錢，再綁你30個月的499合約」。

2.中華電信對於老客戶完全不補償，所以那些沒趕在優惠期限內解約的人，就不會動到中華電信獲利；也就是說，假設你是1399方案，如果擠不進去解約，每個月還是照付1399的錢。

3.大量辦理的件數能產生影響，過去辦理手機或續約最多的時間是農曆過年，可是499方案的限定七天促銷優惠，一天幾乎就可以辦個1500件了，甚至原先只使用183資費的大伯大媽團也都來排隊改成499資費，「這樣真的不會比之前賺錢？」

4.中華電雖說沒賺錢，但多的分紅配股，還是分給股東。

該位網友根據以上4點分析，認為中華電信股票上看150元沒有問題。

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