油價漲＋1280元月票威力有多猛？一張照秒懂

油價漲+1280元月票威力有多猛？一張照秒懂(圖/ 翻攝自《爆廢公社》)

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近期油價逐漸攀升，95無鉛汽油今(14)日價格更衝破每公升30元關卡，讓許多開車族轉而改搭捷運或公車。稍早就有出現學生上學書包遭公車夾，或是上班族抱怨捷運列車擠不上去，有網友見狀附和，「柯P的1280月票」和「油價破30」真的超有感。

今(14)日一名女學生在臉書社團分享一張「書包遭夾」的照片，並忍不住抱怨「甘那沙丁魚咧～早上的公車(書包被夾在外面)」，因為上班上課的人太多，儘管好不容易擠上公車，卻發生書包遭公車門夾住的恐怖畫面；慶幸的是，女學生表示直到公車停靠下一站時，才成功「解救書包」。

而有另一名女網友則在《批踢踢實業坊》發文，提到自己早上搭乘捷運板南線，儘管不到2分鐘就來一班車，「每班車上滿滿都是人啦，擠不上去」，她也觀察到，星期一人潮似乎都特別多。

有網友認為1280元月票跟近期油價上漲，可能讓不少開車族轉而搭乘大眾交通工具通勤。 有網友認為1280元月票跟近期油價上漲，可能讓不少開車族轉而搭乘大眾交通工具通勤。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

星期一早上通勤的人潮爆多，也讓不少網友對油價上漲和1280月票的威力很有感，紛紛留言「星期一早上+柯P的1280月票，捷運難搭」、「油價破30，開車的都轉去搭捷運了」；也有人對於通勤人潮不以為意，開玩笑說「有沒有看過排499的中華電信更恐怖」。

文章來源：批踢踢實業坊

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