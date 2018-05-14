阿公昭和19年兵單曝光 網驚：日本帝國海軍

阿公昭和19年兵單曝光 網驚：日本帝國海軍（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

友善列印
／綜合報導

74年前日治時代兵單曝光！有民眾日前在家中意外翻出阿公在昭和年間的畢業證書和兵單，由於保存良好，證書上頭的資訊都相當清晰，讓他忍不住PO網分享。

原PO在臉書社團《爆料公社》發文透露，他日前在整理家務時，意外翻出過世阿公的資料，其中3張分別是公立學校的畢業證書和以前的兵單，讓他驚呼「覺得很新奇，誰家裡也有呢？」

照片中可見，原PO阿公生於昭和3年（西元1928年），並於昭和15年（1940年）完成臺灣公立公學校6年學業，又在昭和19年（1944年）於高雄工業技能養成所取得修業證書，同年擔任日本第61海軍航空隊的海軍工員。

不少網友看完後紛紛留言回應「你阿公學問不錯耶，而且是高級的」、「這是歷史的寶貝啊！別丟掉，好好保存喔！」、「日本帝國海軍」；另外也有專業網友表示「海軍工員，必須在臺灣成績優異還需日本本國人推薦，是去日本念書畢業後在日本幫忙建造飛機。二戰結束後被國民黨孫運璿徵召幫忙恢復臺灣損壞的電力系統，全國約只有8000人而已。這批人對日本對臺灣貢獻很大。」「高雄岡山基地，海軍飛行場服役。日本二戰時沒有空軍，只有海軍飛行隊跟陸軍飛行隊」。

阿公昭和19年兵單曝光 網驚：日本帝國海軍 原PO阿公於昭和15年完成臺灣公立公學校6年學業。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）
阿公昭和19年兵單曝光 網驚：日本帝國海軍 又在昭和19年，於高雄工業技能養成所取得修業證書。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

文章來源：Facebook/爆料公社

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