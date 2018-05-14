少年服劇毒「百草枯」求母返家 狠心媽卻說：放心去我不回

2018年05月14日 14:05 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

母親節才剛過，竟有如此狠心的媽媽！大陸四川有一名19歲少年謝雲濤為了逼不肯返家的母親回來，竟喝下70毫升的劇毒農藥百草枯(又稱巴拉刈，Paraquat)，陷入彌留也拒絕轉院，「希望我的死能換回來媽媽回家，陪兩個妹妹長大」；豈料，媽媽知情後，只冷冷地說「兒子放心去，我不會回來」。

據《成都商報》報導，來自四川宜賓市的謝雲濤近日才剛從內江打工返家，他的爸爸謝少奎很開心兒子回家團聚，但某天半夜謝雲濤突然邊哭邊求救，「我喝了農藥，爸爸快救我」，謝少奎衝進房一看才知道，兒子竟服下劇毒農藥「百草枯」，他雖然沒讀過多少書，但有聽說過喝下「百草枯」的人基本上救不活了。

儘管一家人和鄰居們立即將謝雲濤送到衛生所洗胃，而路途中謝雲濤也說自己喝了70毫升左右的百草枯，後來也被送往宜賓市第一人民醫院，到了12日晚上，醫師和謝少奎一家人表示，「無力回天」；謝雲濤也開始呈現迷糊狀態，更無力說話。

才19歲的謝雲濤為了喚回媽媽，最後卻連性命都要沒了。(圖/ 翻攝自微博)

謝少奎表示，「兒子說他本來想去買點農藥吃，這樣可以逼媽媽，嚇一嚇，媽媽就要回來了」，但沒有想到兒子喝下的是劇毒百草枯，生命已陷入彌留之際，謝雲濤也不斷反覆著遺言，「不治了，死就死吧，只希望我的死，能喚醒媽媽，能讓她回家」。

其實謝雲濤在服藥當下，就曾試圖聯繫在外的媽媽，但對方當晚不接電話後還直接關機；直到家人和其他親友給他的媽媽發訊息，謝雲濤才跟媽媽說到話，他更表示希望她能回來看他最後一眼，但媽媽卻狠心回應，「兒子放心去，我不會回來」，讓他最後的願望也破滅。

巴拉刈是一種有劇毒的除草劑，易溶於水，與土壤接觸後很快失效，所以對土壤及植物根部是無害的，因此更對水土保持有良好作用；但可怕的是，其特性對人類幾乎百分百的致死率，全世界目前有超過20多個國家禁用或嚴格規範使用方式，而台灣在2016年春節後已禁用於種植紅豆方面。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980