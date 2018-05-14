母親節送i8 Plus騙只要5千！媽得意轉手「1萬賣出」 他瞬間崩潰

2018年05月14日 14:59 杜炤佑

為了感謝辛苦的母親，許多人都會在母親節時送禮。不過日前就有一名網友在母親節送了一隻iPhone 8 Plus給媽媽用，因為怕被唸亂花錢，所以謊稱只花5000元買的，結果媽媽事後竟然說：「我把手機賣掉了！」還笑說：「賺了5000（元）。」讓他當場崩潰。

網友在臉書「爆廢公社」PO出對話截圖，可見他先祝福媽媽母親節快樂，接著問：「手機用的還習慣嗎？」沒想到媽媽竟回：「媽告訴你一個好消息，我把你送我的手機賣掉了」，原PO緊張地問：「哪一隻？」沒想到媽媽竟傳了i8 Plus的照片，還得意地說：「賣了1000（元），賺了5000（元）」，讓他當場傻眼，無奈地在貼文中說：「不說了...我先去找買主......。」

原PO傻眼說：「不說了...我先去找買主......。」(圖/爆廢公社)

文章一出，引起上萬名網友按讚，還有人說：「這個謊言代價太大了」、「還好我媽沒這麼天，但是話說這是兒子的心意，為何可以如此輕易就賣掉」、「真是一位精打細算的好媽媽，放心，妳不孤單，我媽也這樣做過」、「這時候終於知道被唸總比心痛好，哈」、「媽媽......這手機三萬啊！」、「誰叫你違背媽媽從小教你要誠實，哈哈」、「貪小便宜辜負孩子的孝心，以後直接給現金省事她反而開心」。