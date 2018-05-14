家裡失火屋主賴著不肯逃 淚崩：119萬私房錢還沒拿

2018年05月14日 15:19 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

天災人禍往往難以預料，事情發生當下除了快逃通常不會有其他想法。最近大陸福建省泉州市有一戶人家房子突然失火，陳姓屋主讓妻子、媳婦趕緊跟著消防人員離開，自己卻賴著不肯走，甚至想衝進火場；直到警員追問才知道，廁所天花板藏有陳男4萬美元(約新台幣119萬元)左右的私房錢。

綜合陸媒報導，住在泉州市南安60歲的陳男，10日早上9點多左右家中竟突然失火，屋內家具都被大火燒毀，連白色牆壁都被燻黑，好險火勢及時被控制，沒有造成人員傷亡；而消防人員發現起火點廁所更被燒得十分慘烈，但陳男卻遲遲不肯離開火災現場，看著妻子和媳婦跟著消防人員先行離開。

陳男焦急地在原地看著失火的房子，警員更多次勸阻陳男返回火場，後來他才願意向警員透露，他將4萬元美元(約新台幣119萬元)左右的私房錢藏在廁所天花板，妻子和媳婦都不知情，所以事發當下他很想衝進去救出他「一輩子的心血」。

警消人員得知陳男不肯離開的原因後，等火勢撲滅就用沾水的口罩進屋內，在被燒成一片狼藉的屋內尋找陳男的私房錢；慶幸的是，陳男的私房錢全都沒有遭到火勢波及，讓他終於能安心。該起事故曝光後，有許多網友紛紛開玩笑，「全國都知道了」、「這下要被老婆罵了」、「紙包不住火，天花板也藏不住錢」。