證件不符！女奧客硬搶包裹 店員氣喘發作怒搶回：蕭查某

2018年05月14日 16:01 杜炤佑

(影/爆料公社)

(影/爆料公社)

奧客無所不在！日前彰化一名女子半夜到超商領包裹，但因證件名字不符遭拒領，沒想到女子竟直接拿走包裹要離開，店員見狀立刻追出去，邊搶邊怒罵「真的是蕭查某（瘋女人）耶！」事後店員還因情緒激動氣喘發作，過程也全被一旁民眾錄下。

網友在臉書「爆料公社」發文表示：「辛苦的大夜之我好想拿包裹，這一切都是為了母親節？證件不對！強行拿走包裹，被小七店員擒抱。心疼店員有氣喘。」影片中可見，一名戴著安全帽、口罩、綁馬尾的女子抱著包裹躺在超商外，男店員則上前拿走她懷中的包裹，過程中雙方不停拉扯，男店員還氣得怒罵：「真的是蕭查某（台語，指瘋女人）耶，X！」事後男店員因氣喘發作，趕緊走回櫃台拿起氣管擴張器。

男店員因情緒激動導致氣喘發作。(圖/爆料公社)

後來，男店員打電話回報店長，邊喘邊說道：「名字不同硬要領，她說不聽啊…她就把東西強制要拿出去，我就追出去搶回來。」期間，女子還要求和店長講話，男店員嗆她：「我講就好，妳吵什麼。」男店員在電話中表示，「名字三個字，她故意要把中間去掉啊」，女子在旁回：「暱稱，那是暱稱啦」，男店員則跟店長說：「她用網路暱稱買東西啦」，最後掛上電話後，男店員表明店長會過來處理。

影片曝光後，引起許多網友回應，「很誇張，遇到這種顧客應該報警了」、「病倒搶劫無辜店員捏！這位店員辛苦了下次不要那麼衝動，小心自身安全」、「這可以報警處理了」、「不需證件是付現金；要證件是付過款，不確定本人，是店員要負責。」