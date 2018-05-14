南韓餐廳「月倒3700家」都是這個原因害的

2018年05月14日 16:39 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓總統文在寅今年元旦宣布調漲最低時薪，寫下近20年來最大升幅，不過這樣一來也連帶衝擊勞力密集產業，根據南韓國稅廳的數據顯示，餐飲業者人數去年光一個月就倒了3700多家，再加上「獨居族」的增加，掀起一波波關門潮。

數據顯示，南韓2017年12月餐飲業從業人數降到了72萬9724人，比起前一個月，短短一個月內就少了3718人（0.51%）；南韓企業總數量同一期間減少5640家至略高於731萬家，餐廳營運商減少數量貢獻整體企業減少數量3分之2。再加上，今年起南韓政府將最低時薪調漲16％，雖然勞工普遍樂觀其成，但中小型企業雇主卻大喊吃不消，市場觀察家認為，這是讓南韓餐廳掀起關門潮的主因。

隨著韓流發燒，不少台灣民眾透過韓劇，對於韓國文化漸為熟悉，尤其是在韓國的集體主義作祟下，一個人到餐廳用餐，多半會遭受旁人異樣眼光，不過這股風氣如今卻悄悄改變，專家亦認為，餐廳之所以會大量倒閉，推測與「社會結構」有關。根據統計，南韓在2015年，「一人家庭」已經達到520萬人，有將近30％的人獨自生活，這群「一人飽、全家飽」的「獨居族」迫於經濟壓力不願成家，但又受限於傳統看法，多數人不願在外獨食。

面對工資調漲以及社會結構改變，南韓餐飲業正面臨前所未有的衝擊，這也迫使不少餐廳關門大吉。