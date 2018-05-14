邀女友來家作客！他見碗盤「留在原地」 失望嘆：不娶了

邀女友來家作客！他見碗盤「留在原地」 失望嘆：不娶了(示意圖/達志影像)

友善列印

是在娶老婆還是娶洗碗機呢？近日南非一名暱稱VJ的男子在推特引起爭議，因為他PO出一張廚房髒亂的照片並表示：「我首次邀請女朋友來我家，但我必須誠實說我很失望。」原因是他的女友離開前沒有洗碗盤，讓他認定女友並不是結婚的對象，甚至表示「測試失敗」等語，引起網友熱議。

VJ先前在推特貼出一張照片，可見廚房內有使用過的紙盒、碗盤和杯子等，檯面看起來有些髒亂。他表示，這是他第一次邀請女友來家裡作客，沒想到卻讓他相當失望，「她今天早上來了後又離開，沒有清洗盤子，我原本還以為她是可以娶的老婆，但她在這場女朋友的測試中失敗了。」

貼文一出，馬上引起許多網友砲轟，「為什麼女朋友要幫你清理，你沒手嗎？」、「你才是在自己的生活中失敗了，你根本不值得有老婆」、「還好你有PO文，不然你女友就看不清你了」。

事後VJ還更新近況表示，「有個笨蛋給我女友看了那則推特貼文，接著立刻甩了我，猜猜看如何，我又正式單身了，恭喜！」完全不在意自己的論引起多少批評。

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