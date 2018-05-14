1.5萬公里外巧遇海軍 熱情台妹興奮搭訕暖炸了

2018年05月14日 17:49 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

「很驕傲自己是台灣人！謝謝你們這兩天帶來的溫暖～」之前從事旅遊業的正妹蕾蕾，今年3月毅然決然前往距離台灣1.4萬多公里的瓜地馬拉「流浪」，不熟西班牙文的她卻也因此吃盡苦頭，不過就在今年5月初，她突然發現街頭湧入1000張亞洲面孔，好奇地上前打量後發現竟是中華民國海軍，按耐不住興奮情緒的蕾蕾，不僅熱情跟他們打招呼，還自告奮勇帶他們到處逛，彼此間的熟稔互動，讓大陸友人見識到了台灣人的熱情友善。

蕾蕾昨（13日）在《蕾蕾繞著地球轉圈圈》臉書粉絲團以「一萬四千多公里的相遇」為題，分享在瓜地馬拉的古城「安提瓜」（Antigua Guatemala）流浪9個禮拜的生活，她透露，初看見這麼多張亞洲臉孔，「我直勾勾緊緊盯著他們，受不了誘惑的偷偷從他們身邊經過」果不其然在他們的衣服上看見熟悉的國旗，她興奮到在路上跟每個路過的海軍大喊「台灣好棒、國軍加油！」

照片曝光後，網友直指他們是海軍陸戰隊兩棲蛙人。（圖／翻攝自《蕾蕾繞著地球轉圈圈》臉書粉專）

蕾蕾甚至「導遊魂」上身，熱心帶海軍四處遊玩，像是到超市血拚、喝咖啡聊天、大啖美食，就連殺價也湊上一腳，第2天離別前也聚在中央公園喝酒聊天，「看著滿滿的台灣人聚在一起真的好窩心，即使大家第一天認識卻完全不陌生。」

蕾蕾提到，海軍們準備離開時，不斷關心她，要她趕快回家，不然太晚很危險，還送她禮物、咖啡、炸雞、還有花不完的瓜幣，甚至把身上的國旗徽章也一併送給她，讓她感性地說「我會記得你們說要帶我出去玩，還有人要帶我去看儀隊表演！」

這一段奇遇，讓蕾蕾相當感動，也透露大陸來的同學看到這一幕驚呼「聽聞台灣人很熱情友善，不知道的話以為蕾蕾跟他們認識很久」。不少網友紛紛大讚「台灣駐外代表！」、「台灣人太棒了，海軍帥呆了」、「真的會很興奮，那是種強烈的歸屬感！」