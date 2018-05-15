499害慘他！不想「解約跳槽」被女友放生 他崩潰怒吼

2018年05月15日 07:00 杜炤佑

電信業者推出499專案延燒多日，除了傳出民眾抱怨連連外，第一線員工也無奈消耗諸多的排隊人潮。近日就有一名男網友發文表示，因女友多次要他「解約跳槽」，去辦某電信的499方案，但原PO卻毫無興趣，自認目前的合約狀況不划算，後來雙方為此大吵，讓他怒吼：「乾，我現在真是超級無敵賭爛499。」

男網友在臉書「爆怨公社」PO文表示：「昨晚在跟女友講電話的時候，我女友又叫我去辦亞X的499方案，活動只到月底，因為網外送1900分鐘，我通話量大，她說很適合我，這已經是她第2次跟我提這件事情了。」

原PO表示，自己的合約要再4個月才到期，如果違約要先繳出4000多塊的解約金，不如等到約到期再考慮其他方案，但對方卻聽不下去，「這時我真的就火大了，妳本身做過通訊行，應該要很會算才對，X，妳怎麼會一直叫自己的男友去做蠢事，還說蠢的人是我。事後提分手，然後還說我只是給你參考並沒強迫你。」

原PO為了499專案與女友大吵。(圖/爆怨公社)

原PO憤怒地說：「我他X的為何要被電信公司牽著鼻子走，明明現階段沒有比較划算的情況下，為何我要去提前解約，要去賭？一堆人辦499，用的人變多，電信會為了這些人多裝一堆基地台嗎？」他認為，限時只不過是業者的行銷手法，就算能低價使用網路吃到飽，但當走到哪都常沒訊號時，「你還會覺得划算嗎？」

對此，其他網友紛紛表示「499分手專案」、「這也要吵，早點分手好了」、「我覺得低能的不是電信業者是您女友...為了499要分手我也是醉了啊」、「想分手的男女可以作為參考」、「跟女朋友吵贏的最後都單身了」。