情侶火車上鬧彆扭 抓狂女友「當眾脫褲」嘶吼：你跪下來

情侶火車上鬧彆扭 抓狂女友「當眾脫褲」嘶吼：你跪下來(圖/ 翻攝自微博)

友善列印
／綜合報導

大陸一對情侶在火車上起爭執，女友氣得要男友當場下跪，和好沒多久女方又開始大鬧，甚至當眾直接褪下褲子，朝男友不斷嘶吼「你跪下來，跪下來就沒事」，對方只好快速下跪道歉，才結束這場鬧劇。兩人吵架的過程被拍下並分享到網路上造成瘋傳，大批網友看完超傻眼，有人更驚呼「千萬別分手將這女的放出來」。

綜合陸媒報導，影片中一對情侶搭火車時不知何故開始吵架，女子要求男友下跪道歉，吆喝「你給我跪下來、你給我跪下來、你跪不跪？你跪不跪」，態度非常強硬，男友也趕緊下跪讓女友先冷靜下來；沒想到過不久又吵了起來，女子又跳針地逼迫男友下跪，無理行徑讓周遭乘客看不下去，竟出言聲援男子「為什麼要跪」。

該名女子覺得其他乘客都與男友為伍與自己為敵，她竟氣得直接將褲子褪到腳踝，繼續跳針式嘶吼「你跪不跪？你跪不跪？」、「你跪下來、你跪下來、跪下來就沒事、跪下來就沒事」，女子抓狂的行徑讓男友不得不再次下跪，她才重新坐回位置上滑手機，但依然不肯將褲子穿上，男友只好在旁邊有耐心地安撫她的情緒。

有目擊者將這起奇葩事件拍下並分享到微博，引起大票網友討論和轉發，並紛紛留言「這女朋友別要了吧」、「精神病院要負責，怎麼把病人放出來了」、「趁早離開這種不知羞恥的女人」、「這女的家裡一定很有錢」、「男朋友個性也太好了吧」；還有人忍不住揶揄，「跪了就沒事，忍耐一下，千萬不能分手將這女的放出來啊」。

499害慘他！不想「解約跳槽...

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