正妹孤單搭高鐵嘆「沒人跟我坐」 男網友暴動：因為會擋到窗戶

正妹孤單搭高鐵嘆「沒人跟我坐」 男網友暴動：因為會擋到窗戶(圖/ 翻攝自臉書@張語昕)

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一般人搭乘大眾交通工具都會找位置坐，但日前有一名女子在臉書發文抱怨，搭高鐵坐在靠窗的位置卻沒人敢坐在她旁邊，並附上一張「孤單坐車」的自拍照；沒想到大票男網友看完照片眼睛都亮了，紛紛驚嘆「因為妳把窗戶擋住了啦」。

12日晚上知名網紅張語昕在臉書發文，搭高鐵去高雄的途中，疑似都沒有其他乘客坐在她旁邊，讓她忍不住難過地說，「為什麼大家不願意坐在我旁邊…」，還附上她坐在窗邊座位自拍的照片。

畫面中看到張語昕穿著白T和熱褲，從窗戶反射清楚看到她身邊真的沒有其他乘客，但從側面的角度卻看不清楚窗外的風景，因為她魔鬼般的身材根本「擋住」了，讓人眼睛都不知道該放哪。

張語昕是知名網紅，擁有不少粉絲。 張語昕是知名網紅，擁有不少粉絲。(圖/ 翻攝自臉書@張語昕)

張語昕搭高鐵的自拍照讓男網友都暴動了，紛紛誠懇地表示，「因為會擋到窗外」、「擋到窗戶了，我看不清楚」、「因為太大看不到窗外到站沒」、「看不到窗外風景」，原來大家都覺得張語昕傲人的雙峰，已經「兇到擋住窗戶」，還有人忍不住說，「看起來脾氣不好，好胸」。

但也不少人激動自薦，「如果是我我一定馬上坐到妳旁邊」、「我坐到妳下車」、「我會坐啊，男子漢大丈夫有什麼好怕的」；甚至有些人認為，「坐旁邊脖子會扭到」、「我也不敢，太容易犯罪了」、「怕坐不住，各種難過」。

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