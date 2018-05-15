用Google地圖找屏東景點！驚見洋妞「野外露出」18秒短片曝光瘋傳

2018年05月15日 09:58 陳慶餘

女子對鏡頭嬌羞甜笑，接著就扯衣露點（翻攝Google Map）

上網利用Google地圖找景點，竟然看到露點影片？一位女網友昨（14號）日晚間在幫老公尋找屏東一處景點時，竟然在該景點的相關連結發現一部影片，而她點開來看之後才發現，竟是一名外國女子對著鏡頭搔首弄姿，接著就拉下衣服露點的影片，讓她超傻眼。

女網友在臉書社團「爆怨公社」發文指出，她利用Google地圖尋找「屏鵝公路佳冬戰備跑道」時，無意間在景點的照片中發現一部「長輩影片」，讓他傻眼的表示：「應該不是找影片，無意間看到景點吧？看99看到飽的概念嗎？」

貼文和影片曝光後，不少網友也紛紛在該景點的評論處留下五星評價，並且搞笑寫下：「真是風景怡人景色優美的好地方…我這個人很簡單有長輩就有五顆星」、「我也是因為奶奶才路過此地，沒想到奶奶留的不是照片，而是影片」、「只要有上到車，我就給過！」、「這麼隱密的點，我還是第一次碰到」。

至於到底為何會有露點片在景點地圖上瘋傳，有網友推測，應該是該名網友在上傳該地景點的照片時，誤將手機內的露點片給一併上傳，才會導致搜尋景點是會出現相關影片，「極有可能…是一個不會用手機的老灰仔，可能手機東按按西按按就不小心把手機裡的精彩影片給上傳了！」

網友推測，應該是上傳影片的人在傳照片時誤將手機內的影片一併上傳（翻攝Google Map）