貴族幼稚園出團新加坡 同班機旅客曝「小朋友行為」打臉酸民

2018年05月15日 10:01 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

有民眾昨（14日）在桃園機場直擊「整團幼兒園」前往新加坡進行姊妹校交流，意外引起網友熱議，不少人認為一次帶一大群孩子搭機出國，幼兒園老師肯定吃不消，更何況孩子們若在飛機上大吵大鬧，同機旅客勢必受到影響。不過對於網友的這項顧慮，卻有同班機的網友跳出來打臉。

原PO昨在臉書社團《爆廢公社》PO文，指出在桃園中正國際機場看見一群穿著制服的幼稚園學生，推著行李箱準備報到，由於沒有家長陪同，只有數名老師在旁協助，讓原PO當場傻眼，驚呼「到底是哪家貴族幼稚園啊…從小就高規格，真是羨慕。」

有知情網友透露，這是一間位在土城的幼兒園，該校每年都會和新加坡的姊妹校進行交流，家長可以自行決定是否讓孩子參加，且今年報名還加送行李箱，這也是整團幼兒園行李箱一樣的主因。

不少網友擔心整團幼兒園搭機恐怕會失控大吵，影響其他乘客權益，不過事後陸續有同班機旅客跳出來打臉，直言「這群小朋友真的很乖，我也是同班機的旅客，沒有被吵到，也沒有任何脫序行為，而且沒有家長，只有老師一對多，超厲害的」、「這是今天的華航CI753，我跟他們同班機，小朋友還算有禮貌不會很吵，老師蠻辛苦的！」對此，有網友在底下留言「謝謝你說出實情，不然一堆人看到小孩就崩潰」、「謝謝你說出實情！不然一堆人看到小孩就會自行腦補！」