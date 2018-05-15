身高174cm試鏡被嫌太矮 男大生忍痛做增高手術…5天後身亡

2018年05月15日 11:13 陳慶餘

男大生到首爾一間醫院進行增高手術，但在五天後卻身亡（翻攝starplanet.kr）

南韓一名長相俊美的戲劇系男大生以當演員為目標，但卻多次在試鏡中落選，他把原因歸咎於自己174公分的身高太矮。為了追夢，男大生忍痛到醫院進行增高手術，沒想到男大生卻在手術後五天突然過世，讓男大生的父母完全無法接受。

根據韓媒《Insight》報導，這名23歲的男大生就讀於首爾知名大學的戲劇系，而他從小的目標就是成為演員，因此只要一有演出機會他就會不斷試鏡，但卻一直落選。

直到男大生在某一次的試鏡中，聽見評審對他說：「很可惜，長得再高一點就好」後，便把原因歸咎成自己的身高不夠高，因此他便決定到醫院進行增高手術。男大生說服父母後，來到了首爾一間醫院進行手術，卻在術後一天出現發燒現象，並且在當天晚上失去意識，搶救五天後仍回天乏術，不治身亡。

事發後，男大生的家屬無法接受噩耗，便委託了國立科學搜索研究院來為兒子進行驗屍。根據驗屍報告，男大生的死因為進行增高手術之後所引發的「肺動脈瓣狹窄（Pulmonary Stenosis）」，因此男大生的家屬也質疑，醫院在發現症狀後沒有及時急救，才會導致愛子過世，但院方對此則是不願回應。