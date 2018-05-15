新人席開12桌「吃免錢」 老闆嘆：20年來第一次看到

新人席開12桌「吃免錢」 老闆嘆：20年來第一次看到(圖/ 翻攝自《看看新聞》影片)

友善列印
／綜合報導

結婚宴客有各種形式，無論是大飯店還是路邊流水席，都只是想讓親朋好友沾沾喜氣。最近大陸重慶有一對新人，特地找了一間山莊餐廳席開12桌宴客，還訂了8間房招待大家；沒想到全部不花他們一毛錢，因為結帳前新人就落跑了，讓徐姓老闆感嘆，「經營餐飲業20年來，遇到最狂的霸王餐」。

綜合陸媒報導，徐老闆在重慶經營一間山莊餐廳，提到有一對新人在4月18日到山莊預訂了12桌婚宴和8間房間，也繳納500元訂金(約新台幣2350元)，而他們和其親朋好友從4月30日住到5月2日，在1日也準時席開12桌宴客；一夥人用了兩頓早餐、一頓午餐(婚宴)、兩頓晚餐，再加上住宿費，總計要花上13000元(約新台幣6萬元)左右。

但這對新人其實只花了500元(約新台幣2350元)，其他全部「吃免錢」；原來他們在婚宴時與親朋好友有說有笑，但要結帳的時候，新郎表示要先送長輩離開，回來接其父親後再結帳；豈料，新郎父親早就偷偷離開山莊，新郎也根本沒有回山莊結帳。

徐老闆就眼睜睜看著新人和賓客離開，婚宴和住宿費都沒有拿到，其他員工也看傻了，儘管過了一個多禮拜，這對厚臉皮的新人仍未出面解決這筆爛帳，讓經營餐飲業20年的徐老闆感嘆，「這是我遇過最狂的霸王餐」。事後，徐老闆只好報警處理，警方找到新人後，對方傳訊息表示會付錢，但至今徐老闆仍一毛錢都沒拿到。

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