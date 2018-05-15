怨點「什麼都不加」鴨肉飯50元！網打臉：這間飯限量的

2018年05月15日 14:17 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

有些小孩不愛吃麵，只喜歡吃白飯，但有時店家販售的商品，可能不符小孩胃口。有一名男網友日前至恆春，帶兩名小孩到一間鴨肉店用餐，但由於小孩不愛吃麵，因此他向店家單點一碗白飯，不過對方表示店裡僅賣鴨肉飯，男網友最後只好花50元買「什麼都沒加」的鴨肉飯。

一名男網友在《爆怨公社》表示，由於剛好經過恆春，帶著1歲2個月的孩子至鴨肉店光顧，但由於孩子不吃麵，因此他便向店家單點白飯，不過對方則表示只有賣鴨肉飯，不單賣白飯。不過原PO已點了很多菜，因此不想因此離開而浪費食物「只好付了鴨肉飯的錢50元，但什麼都沒加」。

在他不斷拜託下，店家才飯給他白飯，最後更無言的表示「難道一碗白飯都不能賣嗎！這輩子買過最貴的白飯」，也強調「不是故意刁難，完全因為小孩只有一歲2個月，所以不能添加任何重口味調味料！」、「完全深深體會，白飯好珍貴」。

有一派網友認為，店家應該可以通融一下「這種情況我也遇到過，能了解樓主，奉勸那些生意人，生意長長久久，眼光放遠一點」、「店家沒錯，但就是比較沒人情味，不知變通」、「感覺店家可以有點彈性，但是店家有店家的堅持，也不能說店家錯」。

也有網友認為，店家有自己的堅持就應尊重「店家已擺明不賣白飯了，何必這樣強求店家要賣你白飯呢？小小孩不吃麵，那就帶去別處吃，一碗50白飯的確滿誇張的，但你可以別硬要求店家賣你白飯啊！」、「應該說清楚吧！不賣白飯是店家的自由，你選擇鴨肉飯不要料不可以怪到店家上」。

還有人大讚這家店餐點美味「這家很好吃耶！」、「這間常常吃不到鴨肉飯，人家的飯都是限量做的，那你要求只賣飯人家就少賺一碗鴨肉飯的錢，所以你只要白飯但一樣付鴨肉飯的錢很合理」

根據《東森新聞雲》報導，店家廖姓老闆娘表示，由於餐點都是現點現做，顧客可要求客製化不添加配料，且飯的價格都是公開化的，因此底下員工也不可能因少了黃瓜就少算10元。她也強調，當天她人不在店裡，因此員工就依照公司規定製做餐點，如果她在場，甚至送一點白飯也不是問題。