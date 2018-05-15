電費暴增86萬！菜販嚇到上吊亡 電力公司：抱歉算錯

電費暴增86萬！夏爾克被嚇到上吊亡（翻攝BBC）

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印度一名菜販平常在市場賣菜，一個月的電費大約落在1000元盧比（約440元新台幣）上下，但他上個月收到帳單時，發現電費竟然暴增到86.4萬（約38萬新台幣），嚇得他趕緊向電力公司確認，沒想到電力公司非但沒有檢查，還不斷向菜販催繳，最後無力償還的菜販只好選擇在家中自殺。事件鬧大後，電力公司才出面道歉，並坦承他們「真的算錯了」。

綜合外媒報導，印度一名40歲的菜販夏爾克（Jagannath Shelke）在今年4月收到一張金額高達86.4萬盧比的電費帳單，比平常1000多元還要多了800多倍，讓經營小本生意混口飯吃的他也被這個驚人的數字給嚇傻，因此他立刻聯絡電力公司來確認金額是否有誤，但電力公司不但不聞不問，反而不斷催繳費用，甚至還被恐嚇說要沒收他的財產，逼得夏爾克在家中上吊身亡。

誇張的是，當夏爾克自殺身亡後，電力公司還一度要求夏爾克的家人幫他還債，直到事件鬧大，電力公司才開始展開內部調查，並且發現果然是因為內部員工出包，才會導致原本幾千塊的電費暴增到好幾十萬。

在真相明朗後，電力公司也發出聲明道歉，表示絕對會負起全數責任賠償家屬，同時也會提供一份工作給夏爾克的兒子。

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