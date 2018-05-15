女奧客等太久嗆「顧客是上帝」 外送員暴氣反擊：要賠錢照打

女奧客等太久嗆「顧客是上帝」 外送員暴氣反擊：要賠錢照打(圖/ 翻攝自微博)

友善列印
／綜合報導

服務業最怕遇到認為「花錢是老大」的奧客！最近大陸江西有一名張姓女子打電話叫外送，但恰巧因為外面下雨導致外送員遲到，張女竟大罵「顧客就是上帝，你們只是跑腿的」；她一席羞辱人的話，讓外送員暴氣直接用手機朝她的臉狠砸，事後被逮捕仍意志堅定地說，「就算要賠錢我還是想打她」。

綜合陸媒報導，住在江西省南昌市的張女日前在家叫外送，但下單之後等了一段時間都沒等到，讓她等得不耐煩，沒多久外送員抵達後，向她解釋因為外面下雨才會遲到，但張女認為外送員在推卸責任，劈頭痛罵「顧客就是上帝，你們只不過是跑腿的，哪來那麼多屁話」。

張女出言羞辱外送員，讓對方氣得拿手機猛砸她的臉。 張女出言羞辱外送員，讓對方氣得拿手機猛砸她的臉。(圖/ 翻攝自微博)

張女出口羞辱外送員後，還拿出手機想要投訴他，沒想到外送員瞬間暴氣，直接拿手機猛砸張女的臉部，讓她鮮血流滿面地衝出去報警；事後外送員收到警方通知，到警局看到張女讓他滿肚子氣，向警方強調，會動手打人是因為張女態度差，給的地址不好找，好不容易抵達卻被臭罵，讓他直言「就算要賠錢還是想打她」。

後來，外送員承認自己動手打人就是不對，向張女道歉外也願意賠償醫藥費。這起事故在網路上引起熱烈討論，大多數網友知道先動手的確不對，但張女的態度及羞辱人的話實在太誇張，「不要以為給錢就了不起」、「又是個付錢就是老大的人」、「下雨遲到情有可原，但她根本是在羞辱人」。

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