19歲女家中產子！為隱瞞父母竟求救女同事「能不能說是妳的」

2018年05月15日 15:21 杜炤佑

太傻眼！近日一名女網友在臉書發文抱怨，表示一名19歲的前同事在凌晨3點多找她求救，說她在家裡偷生下了小寶寶，但因為怕父母得知會責罵，以及涉及遺棄罪等，於是問女網友：「能不能說那個是你的小孩？」當場讓她氣炸拒絕，沒想到過沒多久，女網友竟還接獲警方電話，「我黑人問號兼傻眼！」

女網友在臉書「爆怨公社」發文表示，日前一名19歲的前同事在凌晨突然找她，原因是她在家中生下了一名寶寶，「妹妹非常緊張，一直問我該怎麼辦，這件事情非常嚴重，攸關一條小生命！」原PO先是安慰少女的情緒，並建議她向家人坦承，但少女卻不敢，並表示孩子爸爸的資料早已刪了，因此求原PO幫忙，「能不能說那個是你的小孩？」但原PO表明拒絕。

原PO公開對話截圖。(圖/爆怨公社)

原PO公開對話截圖。(圖/爆怨公社)

原PO說：「這時妹妹就已經和她的弟弟已經在派出所了，也跟我說：『來不及了姐姐，我已經跟警察說小嬰兒是妳遺棄的，警方現在要妳的資料。』」隨後原PO就接獲警方的電話核對身分，但她當下擔心是詐騙電話，於是到附近的警局求助後，才確定打來的是真的警察。

事後原PO憤怒地說：「我很氣的是......他媽的，我好心要幫助妹妹，還打電話到1995，還發文到北韓公社（爆系的私密社團）求助網友們，結果卻被妹妹這樣搞阿，不就好加在我即時跑去警局求助？」，

原PO公開對話截圖。(圖/爆怨公社)

雖然後來少女已經對警方坦承一切，但原PO仍氣炸，「妹妹妳真的很誇張！妳自己懷孕都不知道，就算妳知道月經沒來或是知道自己懷孕，妳不敢告訴父母，可是妳都十九歲成年了，怎麼那麼不會想？還把自己的過錯推給一個真正想幫妳的人？這樣真的很不負責任！妳連男方(嬰兒爸爸)的資料和聯絡方式什麼的都刪除，搞到自己不知道怎麼辦！」

文章一出，其他網友聽了紛紛回應「第一時間不是應該去醫院嗎？傻眼無限」、「外面一堆想要小孩的生不出來，要領養也條件不過，有人跟下蛋一樣，生了還不想要...」、「這腦袋真的是扯到破洞」、「實在是太誇張了，這樣朋友還是斷絕往來的好」。