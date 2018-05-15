拖板車輾斃騎士 娃娃車幼童全程目擊嚇傻

2018年05月15日 15:25 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

2年前一名張姓騎士行經新北市新店區華城路時，被一輛滿載幼兒的娃娃車超車後，疑似發生擦撞，車身突然失控不斷往中央雙黃線橫移，隨即遭到對向的拖板車撞擊輾斃。從娃娃車內的監視器畫面可見，當時滿車的幼童原本在開心嬉鬧，目睹車外慘劇後全嚇傻了。

根據《蘋果》報導，檢方調閱現場監視器，畫面顯示車禍發生於2016年4月21日上午8時24分，當時騎在道路外側的30歲張姓騎士被娃娃車超車後，疑似發生擦撞，導致張男從道路右側邊緣不斷往路中偏移，立即遭對向拖板車迎面撞上，而當時娃娃車上的孩童也目睹整個過程，嚇得目瞪口呆。張男家屬控告娃娃車及拖板車駕駛業務過失致死。

娃娃車內行車紀錄器顯示，當娃娃車超車時，右側車身疑似擦撞到騎士機車，車內也有錄到疑似擦撞的「碰碰」聲響，車內幼童隨即目睹張男失控偏移，以致遭到拖板車撞上的驚悚瞬間。隨車教師也嚇得大喊「夭壽！阿彌陀佛！」娃娃車駕駛也驚呼「怎麼這樣子啊？」

張男從道路右側邊緣不斷往路中偏移，立即遭對向拖板車迎面撞上。（圖／翻攝畫面）

事後警方在娃娃車右側車身發現一條黑線刮痕，不過王姓駕駛辯稱「不知道有與人發生碰撞，也不知道刮痕是何時刮的。」此外，行駛在張男後方的蕭姓目擊證人，以及行駛在拖板車後方的許姓證人，都證稱沒看到騎士與娃娃車擦撞，拖板車李姓駕駛亦喊冤，不知張男為何突然跨越雙黃線，他緊急煞車仍閃避不及。

最後鑑定結果出爐，新北市政府車輛事故鑑定委員會鑑定認為，全案肇事原因是張男從路肩駛入道路時未注意行進中之車輛；交通大學鑑定也認為娃娃車、拖板車李姓駕駛均無肇事責任。但張男家屬不服提起再議，認為目擊證人距離案發處至少100公尺遠，證詞不足以採信，並提出娃娃車駕駛應是為了閃避拖板車，向右壓縮了張男的行車空間，才會發生擦撞，不過高檢署仍認為罪證不足，最後裁定再議駁回，檢方最終宣布，此案肇因全在張男，過失致死罪嫌不足，全案不起訴。

死者家屬透過律師表示，行車紀錄器明顯看出有碰撞聲音和震動，認為高檢署的駁回處分竟然認定「校車與機車並未發生碰撞」，這一點明顯與事實不符，希望台北地院依據事證審酌，還家屬一個公道。