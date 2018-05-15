吃土吃上癮！異食癖女把土當零食吃 竟靠它年賺129萬

2018年05月15日 16:12 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

你有聽過有人「吃土吃上癮」嗎？英國伯明罕（Birmingham）一名36歲老師，從小就愛好吃土，甚至還會趁上課期間偷吃粉筆，把土或黏土當零食食用，至醫院檢查才得知她患「異食癖」，而她甚至將生意頭腦動到黏土上，靠著在網路上販售黏土，每年賺得3.2萬英鎊(約新台幣129萬)。

36歲的曼蒂莎(Manias Mayne)已是兩名孩子的媽，從小就有愛吃粉筆的特殊癖好，上課時會趁同學老師不注意時，偷粉筆來吃，更拿零用錢買粉筆當零食吃，如今她也成為一名老師，但特殊的癖好仍未改善，甚至改吃黏土「這些黏土吃起來讓我感覺更健康，比粉筆還要好」。

而曼蒂莎也曾因自己的怪異行徑求診，才得知她是患「異食癖」，主要症狀就是愛吃毫無健康價值的食物，儘管醫師已緊告過她，但仍無法抑制這股慾望，她甚至在懷孕期間變得更加嚴重，「懷孕期間，我上班的地點正在翻修，當我看見大樓裡的石膏時，我甚至出現食慾大開的感覺」。

而吃黏土已成為曼蒂莎的必需品，還會將各種黏土隨身攜帶，儼然成為她的飯後零食，也因為對於黏土的需求量大，且這些黏土的價格也不便宜，於是她決定辭去老師一職，在網路上創立店鋪「Earth's Clay Store」，主要就是販售各種黏土，且種類高達190種。

如今曼蒂莎表示，她的收入已達到任教的薪水水平，更提到從兼職到全職，她的年收入可達到每年3.2萬英镑（約新台幣129萬）。她興奮的表示「這是我做過最好的決定。對我來說，也是最好的一份工作」，也很開心丈夫與孩子，都能接受她的怪異癖好。