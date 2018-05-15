「有好多鬼！」保全遇鬼傳訊息求救 隔日驚見墜下6樓慘死

「有好多鬼！」保全遇鬼傳訊息求救 隔日驚見墜下6樓慘死(圖翻攝自/東方頭條)

友善列印
/綜合報導
「有好多鬼！」保全遇鬼傳訊息求救 隔日驚見墜下6樓慘死(影片來源/youtube/Sarawut Kongsin)

親友自殺身亡，對於許多人都相當不捨，但若對方生前曾留下詭異訊息，是否會讓人多做揣測。泰國北欖府（ปากน้ำ）一名男子日前收到好友傳的訊息，內容表示他看到鬼，當時他以為朋友是在開玩笑，因此也未多加理會，沒想到隔日卻接到警方來電，告知他好友從6樓跳樓輕生的噩耗。

綜合泰媒報導，北欖府（ปากน้ำ）上個月發生離奇自殺命案，當時鄰居聽見外面傳出怦然巨響，探出窗外驚見一名男子倒臥在血泊中，趕緊報警處理。警方到場發現，死者是擔任保全的薩恩麥（Chainarong Saenmai），頭部因失血過多身亡，而身上並無打鬥痕跡，當場沒了呼吸心跳。

隨後又再薩恩麥的公寓頂樓，發現死者衣服、手機等物證，而家門口貼著兩張遺書，內容提到若是他過世了，希望屍體交由哥哥拿去火葬，也愧疚於自己太過軟弱，但生活已失去重心，讓他不知所措「不管怎麼做都是錯，若是有下輩子，我會償還一切給你」。

而死者的好友薩拉望(Sarawan)則透露，薩恩麥是一名保全，主要輪夜班，有一天好友曾傳訊息給他，提到他遇到一些詭異的事情，「如果能活過今晚，我明天再詳細跟你說明」。起初，薩拉望以為對方在開玩笑，豈料隔天薩恩麥又說「我昨晚看見好多鬼，快救我」，但他始終沒放在心上，認為對方僅是壓力太大，沒想到卻傳出好友墜樓的死訊，讓他相當難過。

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