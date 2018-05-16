到職才4個月！每月都請假 超瞎理由他轟「把同事當白癡？」

到職才4個月！每月都請假 超瞎理由他轟「把同事當白癡？」(圖翻攝自/爆怨公社)

友善列印
/綜合報導

出社會上班就應該有責任感，不應為了偷閒而隨便亂請假。一名做服務業的網友抱怨，一名到職才4個月的同事，三番兩次請超瞎的請假理由，其中甚至包括摔車、燒炭、酒駕要服勞動役等，讓他相當傻眼，不禁痛批「你把同事都當白癡還是智障？」

男網友在《爆怨公社》表示，一名才來4個月的新同事，每個月卻都要請假，「剛來第一個月請假理由，爸爸生日、台北回不來；第二個月請假理由，腸胃炎、感冒、摔車；第三個月請假理由，腸胃炎、摔車、燒炭；這個月請假理由，生病、酒駕要服勞動役」，月休15天再加上請假天數，每個月根本只上10天班。

原PO氣得強調「我們生病還不是拿著藥袋上班，期待你有更新的請假理由」。許多網友則紛紛表示「沒責任感，各種理由也說得出啊！搞不好哪天會跟你說他阿嬤要生了...」、「看完他請假理由，我覺得他命好大唷！」、「老闆佛心系」、「他是來賺勞健保嗎？」、「摔車那麼多次，好慶幸他還活著…」。

還有網友說出碰過其他瞎理由「我想到之前上班地方有個女同事，也是這樣請假的理由，永遠都是機車壞掉，一個禮拜可以壞三次吧！不然就是機車被家裡人騎走，媽媽要看醫生、爸爸要看醫生」、「我有遇過打來請病假的，語畢前還說要把雜事處理後才上班，結果在知名遊樂區打卡的傢伙」、「我們店裡工讀生6點上班，結果7點還沒到，打給他，說公車坐過站，就不來上班了」。

「有遇過同事說她發燒要請假，結果跟男朋友去玩還打卡」、「我之前也遇過這種同事，3天2頭請假，理由百百種，像訂婚假就訂了3次吧，還有跟男友互歐假、吐血假（黑人問號）不勝枚舉」、「還有遇過說前一晚打電動打太晚，所以今天要請假在家睡覺的咧！」、「我之前還有同事，是說父子倆出車禍被撞。過了一個月都沒看到人，我想應該被撞飛順便環球了吧！不知道落地了沒」。

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