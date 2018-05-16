捷運當摩鐵？情侶熱吻「摸GG」凍未條 網狠酸：勃愛座無誤

捷運當摩鐵？情侶熱吻「摸GG」凍未條 網狠酸：勃愛座無誤(圖/ 翻攝自臉書《爆料公社》)

友善列印

近期有民眾在台北捷運上直擊一對情侶曬恩愛，兩人坐在博愛座上激情擁吻，女子更一度伸出手在男子下體搓揉，完全不顧旁人目光，依然故我。有目擊者拍下影片分享到臉書社團，引起眾人撻伐，遭網友狠酸「有這麼餓？」

今(16)日稍早有網友在臉書社團發文，在搭乘台北捷運松山新店線的時候，看到一對情侶肩並肩坐在博愛座上，男子用手攬著女子熱情擁吻，最誇張的是女子的右手還不停地替男子下體「按摩」，男子甚至伸手輔助，像是在告訴對方怎樣才舒服；原PO隨文附上調情影片，兩人激情的畫面讓人看完臉都紅了。

影片被分享到臉書後，馬上引起網友熱議，「這不是捷運嗎？」、「看到這個我也暈了」、「攝護腺保養」、「是活在自己的世界嗎？」、「其實是復健的一種」、「親嘴就算了，還帶摸改邊(下體)是怎樣」，也有人注意到旁邊其他乘客的表情，「天啊！你們這樣子，旁邊的小姐多尷尬」。

有些網友還注意到兩人坐在博愛座上，忍不住揶揄，「勃愛座無誤」、「有需求急是沒關係天經地義，只是你們有想過老人家的感受嗎？坐在博愛座要趕你們又不好意思」、「博愛座要有愛才能坐」；甚至有不少正義的網友看不下去，「可以檢舉他們妨礙風化嗎？」、「這算公然猥褻嗎？」、「公開場合這樣跟小狗有什麼不同」。

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